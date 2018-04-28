Вредные привычки при правильном питании: 10 популярных заблуждений

У каждого из нас есть свои пищевые привычки, которые могут быть полезными или, наоборот, вредными для здоровья. Пришло время развеять мифы и расставить все точки над "i": рассказываем о распространенных стереотипах здорового питания и делимся с вами полезными секретами.Брокколи входит в топ-20 лучших продуктов по индексу питательной ценности. В нем содержится огромное число витаминов, антиоксидантов, и минеральных веществ. Многие из нас привыкли есть брокколи в вареном виде, причем только соцветия овоща. Но на самом же деле в стеблях брокколи содержится в два раза больше витаминов.В процессе термической обработки овощ теряет практически все свои полезные вещества. Поэтому, для получения максимума пользы для организма, брокколи лучше есть в свежем виде. Его можно добавлять в салат, использовать в качестве гарнира или приготовить на пару, но при этом всегда оставлять немного сырым.В глянцевых журналах и кулинарных передачах нередко можно услышать совет — «Ешьте больше фруктов». Такая рекомендация не так уж и безобидна для нашего организма, как может показаться на первый взгляд. Воспринимая это утверждение буквально, многие из нас начинают есть большое количество фруктов сразу после еды и на протяжении всего дня. Здесь важно понимать, что фрукты нельзя совмещать с другими блюдами.Связано это, прежде всего, с особенностями нашего организма. Попадая в желудок вместе с другой пищей, фрукты не перерабатываются. Вместо этого они начинают закисать и бродить, тем самым вызывая дискомфорт и упадок сил. Чтобы этого не произошло, старайтесь есть фрукты отдельно от других продуктов и за 1,5 часа до или после приема пищи.В качестве заменителя сахара люди часто используют мед. Но далеко не все знают, что при температуре в 40 ?С все целебные и питательные свойства этого продукта теряются. Помимо этого, при нагреве до 60 ?С мед превращается в продукт с канцерогенными свойствами. Именно поэтому добавлять в чай мед нужно, только когда он остынет. В противном случае он превратиться в обычный сладкий сироп из глюкозы и фруктозы и утратит свой неповторимый аромат.Распространенный миф о том, что для поддержания организма в хорошей форме нужно пить как можно больше воды, тоже весьма сомнителен. Каждому человеку требуется разное количество воды в течение дня. Зависит этот показатель от возраста, пола, образа жизни и многих других факторов. Поэтому точно определить норму воды можно только по индивидуальным особенностям человека.До сих пор многие из нас верят в то, что яйца вредны для сердечно-сосудистой системы, так как могут повысить уровень холестерина. Однако, чтобы этот продукт действительно повлиял на уровень холестерина в крови, в день человеку нужно съедать как минимум 20 яиц. Поэтому, если вы очень любите этот продукт, старайтесь просто соблюдать меру.Еще одним распространенным заблуждением является то, что кофе вреден для здоровья. Он содержит в себе мощные антиоксиданты, поэтому в разумных дозах может принести организму желаемую пользу. Исключением из правил могут стать только люди с повышенной чувствительностью к стимуляторам: им от такого ароматного напитка лучше воздержаться.Считается, что полезные свойства фруктов сохраняются в любом виде. На деле это совсем не так. В самих плодах содержится куда больше питательных веществ. В соках отсутствует клетчатка, да и содержание витаминов значительно снижается. А если речь заходит о пакетированных соках, то в них абсолютно нет полезных веществ. Единственное, что входит в их состав, это пищевые добавки, консерванты и сахар. Поэтому, если у вас есть такая возможность, старайтесь есть только свежие плоды.Многие из нас ошибочно полагают, что обезжиренные продукты намного полезнее обычных. Как правило, очищенная пища лишена не только жира, но и всех питательных веществ. Поедание обезжиренных продуктов нередко приводит к перееданию, так как для восполнения недостающих жиров нам хочется съесть намного больше пищи.Овсянка уже много лет считается полезным и здоровым завтраком. В действительности ее благотворный эффект оброс мифами. Овсянка относится к крупам грубого помола: а значит, при ее обработке большинство полезных свойств теряются. А полюбившаяся нам овсянка быстрого приготовления вообще не имеет ничего общего с полезным завтраком: она может содержать в себе вредные пищевые добавки.Для восстановления сил после болезни многие из нас привыкли употреблять мясные бульоны. Эта традиция считается самым распространенным заблуждением. Дело в том, что в процессе приготовления бульона из мяса в воду уходит огромное количество вредных компонентов. Если вы действительно хотите восстановить силы, то лучше отдавайте предпочтение овощному бульону.