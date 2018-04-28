Психологи поделились рекомендациями, облегчающими похудение

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С приходом весны многие стараются привести фигуру в порядок. Люди изнуряют себя в тренажерных залах, тщательно подсчитывают калории, но зачастую достичь хорошего результата им не удается. Дабы подходить к сгонке веса разумно, психологи дали некоторые рекомендации.Зачастую лишние килограммы появляются у людей от переедания и неправильного образа жизни. Неумеренное потребление пищи возникает в том случае, когда человек испытывает стресс. По словам психологов, переедание является защитной реакцией организма на пережитое волнение. Развитие технологий отдаляет граждан от здорового образа жизни.Современная молодежь гораздо реже гуляет на улице, чем их родители. Сейчас парни и девушки предпочитают большую часть своего времени проводить у экранов телевизоров или перед монитором компьютеров. Малоподвижность отрицательно сказывается на фигуре.Психологи советуют найти себе хобби. Увлекательное дело позволит человеку переключить мысли о еде на то, что ему нравится. Немаловажным фактором в борьбе с избыточным весом является самооценка. Эксперты рекомендуют повысить ее. Сделать это можно, если ставить перед собой реально достижимые цели и добиваться поставленных задач. Также нужно выходить из зоны комфорта. Еще специалисты призывают употреблять пищу исключительно из красивой посуды и чаще ходить пешком.Существует перечень продуктов, которые можно есть после шести вечера, не набирая лишние килограммы. К ним относится черный шоколад, суп, миндаль, тыквенные семечки и рис. Употребляя эти продукты на ночь человек не рискует испортить фигуру.