Эти продукты способны эффективно очистить организм
Едва ли не один из сильнейших "естественных" антибиотиков и противовирусных средств – клюква. Она прекрасно очищает мочевой пузырь и пути от опасных бактерий, чистит сосуды от тромбов и бляшек. Кроме того, эта ягода обладает свойствами, которые помогают бороться с образованием раковых клеток.
Не менее ценная в рационе белокочанная капуста. Она поможет вывести из кишечника токсины. Органические кислоты капусты также положительно влияют на пищеварение и стабилизируют микрофлору кишечника.
Потребление чеснока снижает уровень холестерина в крови, способствует очищению сосудов и является профилактикой рака мозга. А все потому, что в одном зубчике чеснока содержится более 400 полезных компонентов.
И продуктом для очищения организма №1 является красная свекла. Он содержит такие питательные вещества как клетчатка, медь, фосфор, витамин С и ряд полезных кислот, которые положительно влияют на пищеварение и убивают бактерии в кишечнике.
А липотропное вещество бетаин, которое есть в свекле, помогает очищать печень от токсинов.
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