Эти продукты способны эффективно очистить организм

Если потреблять такие натуральные продукты, как свекла, капуста, чеснок и клюква – ваш организм всегда будет здоровым и очищенным.Едва ли не один из сильнейших "естественных" антибиотиков и противовирусных средств – клюква. Она прекрасно очищает мочевой пузырь и пути от опасных бактерий, чистит сосуды от тромбов и бляшек. Кроме того, эта ягода обладает свойствами, которые помогают бороться с образованием раковых клеток.Не менее ценная в рационе белокочанная капуста. Она поможет вывести из кишечника токсины. Органические кислоты капусты также положительно влияют на пищеварение и стабилизируют микрофлору кишечника.Потребление чеснока снижает уровень холестерина в крови, способствует очищению сосудов и является профилактикой рака мозга. А все потому, что в одном зубчике чеснока содержится более 400 полезных компонентов.И продуктом для очищения организма №1 является красная свекла. Он содержит такие питательные вещества как клетчатка, медь, фосфор, витамин С и ряд полезных кислот, которые положительно влияют на пищеварение и убивают бактерии в кишечнике.А липотропное вещество бетаин, которое есть в свекле, помогает очищать печень от токсинов.