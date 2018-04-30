Синий свет может увеличить риск развития рака груди и рака простаты

Синий свет, который исходит от смартфонов, планшетов и светодиодных уличных фонарей, может вызвать рак, предупреждают ученые из Университета Эксетера. Люди, подвергающиеся воздействию высокого уровня синего света по ночам, имеют в 2 раза более высокий риск развития рака предстательной железы и в 1,5 раза более высокий риск развития рака молочной железы, говорят специалисты.Считается, что свет, который исходит от электронных устройств, нарушает работу биологических часов, и люди, которые используют современные гаджеты, часто испытывают проблемы с засыпанием по ночам. Синий свет может также негативно повлиять на гормоны, приводя к возникновению раковых опухолей.Исследователи измерили воздействие наружного света, используя изображения с Международной космической станции, которые измеряли три видимые полосы синего, красного и зеленого света. Воздействие внутреннего света было оценено с помощью анкетирования, когда людей спрашивали, при каком уровне освещенности они спали и пользовались ли гаджетами перед сном. Согласно полученным данным, люди, которые подвергались воздействию синего света от уличных фонарей ночью, имели более высокий риск развития рака молочной железы и предстательной железы. Хотя никакого эффекта на риск развития рака молочной железы не наблюдалось, мужчины, которые спали в довольно хорошо освещенных спальнях, имели более высокий риск развития рака предстательной железы, чем те, кто спал в темноте.По словам экспертов, люди эволюционировали, чтобы нуждаться в свете днем и темноте ночью, а поскольку старое освещение в городах заменяется современным, мы все подвергаемся воздействию более высоких уровней синего света, который может нарушить биологические часы. Кроме того, люди должны свести к минимуму использование электронных устройств в вечернее и ночное время, так как это может негативно сказаться на здоровье.