Синий свет может увеличить риск развития рака груди и рака простаты
Считается, что свет, который исходит от электронных устройств, нарушает работу биологических часов, и люди, которые используют современные гаджеты, часто испытывают проблемы с засыпанием по ночам. Синий свет может также негативно повлиять на гормоны, приводя к возникновению раковых опухолей.
Исследователи измерили воздействие наружного света, используя изображения с Международной космической станции, которые измеряли три видимые полосы синего, красного и зеленого света. Воздействие внутреннего света было оценено с помощью анкетирования, когда людей спрашивали, при каком уровне освещенности они спали и пользовались ли гаджетами перед сном. Согласно полученным данным, люди, которые подвергались воздействию синего света от уличных фонарей ночью, имели более высокий риск развития рака молочной железы и предстательной железы. Хотя никакого эффекта на риск развития рака молочной железы не наблюдалось, мужчины, которые спали в довольно хорошо освещенных спальнях, имели более высокий риск развития рака предстательной железы, чем те, кто спал в темноте.
По словам экспертов, люди эволюционировали, чтобы нуждаться в свете днем и темноте ночью, а поскольку старое освещение в городах заменяется современным, мы все подвергаемся воздействию более высоких уровней синего света, который может нарушить биологические часы. Кроме того, люди должны свести к минимуму использование электронных устройств в вечернее и ночное время, так как это может негативно сказаться на здоровье.
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