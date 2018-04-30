5 причин, почему женщины должны спать дольше, чем мужчины

Организм женщины и мужчины отличается друг от друга. Поэтому женщины мерзнут сильнее, чем мужчины, у них могут быть разные реакции на одни и те же стимулы. Теперь мы знаем еще и о том, что женщине требуется больше сна, чем мужчине.Английские ученые из Исследовательского центра сна Университета Лафборо провели исследование, результат которого ясно говорит о том, что женщинам требуется больше сна, чем мужчинам. Основная причина этого заключается в том, что мозг женщин требует больше времени, чем мужской, чтобы отдохнуть от повседневной деятельности. Согласно данным National Sleep Foundation, женщины в возрасте от 30 до 60 лет в среднем спят в будние дни в течение 6 часов и 45 минут. Но сколько им нужно спать, чтобы нормально отдохнуть? Какие еще существуют причины потребности в большем количестве сна?Причина 1. Гормональные измененияГормональные изменения в организме женщины происходят не только в период полового созревания, но в и период менструального цикла, беременности и менопаузы. Поэтому тело женщины требует большего отдыха.Причина 2. Большая загруженность в течение дняБольшое количество женщин, после завершения рабочего дня, приходят домой, и выполняют множество дополнительных задач: воспитание детей, приготовление пищи, уборка дома. Для подобной многозадачности требуется высокая активность мозга, а также привлечение большего количества областей мозга. Чтобы мозг восстанавливался, женщинам нужно спать больше, чем мужчинам.Причина 3. Нехватка сна приводит к избыточному весуРегулярное недосыпание приводит к высвобождению гормона стресса, кортизола, который способен усиливать аппетит. В результате чего женщины поправляются.Причина 4. ДетиЖенщины, которые становятся мамами, синхронизируют свой режим с детским. В итоге им не хватает нужного количества сна, что приводит к повышенной раздражительности.Причина 5. Увеличенный приток крови к коре головного мозгаПоток крови в мозге женщины больше в префронтальной коре, которая помогает фокусироваться, контролировать импульсы и поддерживать отделы мозга, отвечающие за эмоции, настроение и беспокойство. Вот почему женщины часто считаются более чувствительными, чем мужчины. Чтобы не допустить появления депрессии и чувства тревоги, женщинам нужно спать больше, чем мужчинам.Хотя причин, почему женщинам нужно спать дольше, достаточно много, ученые утверждают, что женскому организму требуется всего лишь на 20 минут больше сна, чем мужскому. Это не так много, но на самом деле этот 20-минутный дополнительный сон может существенно повлиять на уровень счастья женщины и ее благополучие.