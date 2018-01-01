Ученые назвали особую опасность головокружений

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Исследователи из США выяснили после проведенных экспериментов, что чувство головокружения может быть симптомом опасного процесса разрушения психики. Медики полагают, что хронические головокружения у человека могут говорить о его психическом расстройстве. Результат работ специалистов, которые связали повторяющиеся эпизоды головокружения с психическими расстройствами, опубликован в научных журналах. Во время опытов у 15 добровольцев с подобным нарушением исследователями были замечены симптомы расстройств психического характера.«При головокружениях психические расстройства фиксируются у более 15 % пациентов. Их достаточно сложно диагностировать, поскольку связь между хроническими головокружениями и психическими нарушениями многогранная и динамичная»,- высказались авторы работы по данному поводу.О наличии хронических головокружений врачи говорят, если на протяжении нескольких месяцев проявляются такие признаки, как обморок и ощущение потери устойчивости, чувство падения. Научные специалисты выяснили, что часть людей, страдающих от головокружения, имела проблемы с нормальной координацией движений.У трети пациентов с такими проблемами наблюдалась повышенная тревожность (в частности, ее симптоматика обострялась при необходимости посещать общественные места). В целом по мнению представителей науки хронические головокружения могут быть связаны с физическими расстройствами, а также с заболеваниями вестибулярной и сердечно-сосудистой систем организма.Люди, которые жалуются на головокружение, могут страдать от сердечной недостаточности. Но также причиной головокружений могут быть стрессы, на фоне которых может резко повышаться выброс адреналина, низкое давление, поражения внутреннего уха, заболевания головного мозга.Длительный прием некоторых лекарств (антибиотики, понижающие давление средства, антидепрессанты, мочегонные) тоже способен провоцировать подобные состояния, допускают специалисты.