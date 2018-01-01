Врачи назвали три главных спасительных шага при инсульте

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Причиной инсульта становится повреждение нервных клеток в головном мозгу человека, контролирующих все функции организма, - этот процесс возникает вследствие острого нарушения кровообращения в том или ином участке мозга.При инсульте развивается острое кислородное голодание мозга, способное приводить к параличам, расстройствам речи, зрения и другим нарушениям нейронного характера. По словам нейрохирургов, есть только три часа, чтобы принять меры по спасению пострадавшего от инсульта человека, которые действительно помогут, сообщает health info со ссылкой на «Медикфорум».Шаг первый: понять, что это инсульт. Вот действия, которые помогут определить нарушение:Пострадавший не может широко улыбнуться.Пострадавший не может отчетливо повторить за вами фразу.Пострадавший не может поднять руки.Шаг второй: вызвать скорую помощь. Попросите человека высунуть изо рта язык прямо перед собой. Искривленность языка – признак того, что необходима помощь.Также срочно вызвать скорую помощь нужно, если имеются такие симптомы как сильная головная боль, головокружение, резкое ухудшение зрения, неспособность понимать чужую речь, тошнота и рвота, потеря устойчивости.Шаг третий: помочь самому. Пострадавшего следует обязательно уложить, подложив под голову и шею подушку или сложенную одежду, и обеспечить приток свежего воздуха - расстегнуть пуговицы и ремень. Изо рта человека нужно вынуть протезы. Также необходимо помочь ему освободиться от рвотных масс.Медики напоминают: своевременная помощь при инсульте позволяет избежать инвалидности и смерти.