Эти продукты должны включить в рацион те, кто хочет стать долгожителями

Польза некоторых продуктов для здоровья человека доказана учеными.Наверное, не существует здравомыслящего человека, который бы не хотел пожить дольше, воспитать не только детей и внуков, а и правнуков и праправнуков.Американские ученые убеждены, что каждый может стать долгожителем, но для этого придется всю свою жизнь беречь свое здоровье, а именно полноценно питаться и много двигаться.Увеличить продолжительность жизни не так уж и сложно, достаточно проходить пешком 7-10 км в день и включить в рацион питания следующие продукты:Фасоль и другие бобовые - улучшает пищеварение, насыщает полезными веществами, в том числе витамины, антиоксиданты, аминокислоты, снижает уровень плохого холестерина и глюкозы в крови, поэтому предупреждает массу опасных заболеваний, таких как: диабет, ожирение, гипертония, ревматизм, рак.Злаковые и зерновые - защищают от заболеваний сердца и сосудов, которые считаются недугами, сокращающими продолжительность жизни.Куркума - эта пряность защищает клетки мозга от преждевременного старения, что является профилактикой старческого слабоумия.Орехи и семечки - эти продукты обогащены Омега-3 жирными кислотами, омолаживающими организм человека изнутри и препятствующими появления злокачественных опухолей.Грибы - это полноценный источник белков и аминокислотам, главной функцией которых является сохранение здоровых клеток.Как мы видим, несложные правила могут помочь вам поддерживать свое здоровье и дожить до глубокой старости, оставаясь при этом физически активным человеком в здравом уме.