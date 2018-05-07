Как продлить молодость мозга: 5 эффективных способов
«Заучивание любимых песен, разгадывание кроссвордов, овладение компьютерными навыками в пожилом возрасте, обучение танцам, рисованию, лепке - все, что требует от нас запоминания и вспоминания, творческого подхода - все это помогает создавать и укреплять связи между нейронами. Очень важно, чтобы эти занятия приносили эмоциональное удовлетворение», - поделился мнением профессор Анатолий Яшин.
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