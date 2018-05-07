Как продлить молодость мозга: 5 эффективных способов

Существуют методы, которые доказанно помогают улучшить работу мозга, а также приостановить неблагоприятные процессы, способствующие развитию нейродегенеративных заболеваний. В Россию для участия в международной конференции «Способы достижения активного долголетия» в Казани приехал научный директор Центра популяционного здоровья и старения Университета Дьюка, доктор наук Анатолий Яшин. Изданию «Комсомольская правда» ученый рассказал о методах, позволяющих добиться активации и омоложения мозговых функций. Эти методы по мнению специалиста помогают улучшить память и координацию движений, уменьшить вероятность слабоумия в старшем возрасте. Физические упражнения. Постоянные тренировки тела делают мозг более здоровым, так как они увеличивают приток кислорода в крови и активизируют сам кровоток. За счет этого интенсивнее вымываются токсины, а значит и снижается риск воспалений, ведущих к гибели клеток мозга. В целом рекомендуется еженедельно тратить не менее 150 минут на умеренные физнагрузки. Качественный сон. Дефицит сна плохо сказывается на мозге, подчеркивает ученый. Недосып активирует выработку бета-амилоидов, белковых субстанций, чей избыток в головном мозгу связан с появлением болезни Альцгеймера. Защищенность от стрессов. Очень важно тренировать более легкое отношение к житейским неурядицам. Не нужно погружаться в прошлые обиды: то, что уже произошло, должно остаться далеко и больше не тревожить. Гормоны стресса активизируют выработку воспалительных компонентов, губительных для клеток мозга. Поддержание здоровых принципов. Необходимо избавляться от лишнего веса, переставать курить, а также принимать назначаемые терапевтом препараты для нормализации давления и уровня холестерина. Исполнение данных рекомендаций нивелирует вредное влияние факторов сердечно-сосудистого риска, одновременно повышая устойчивость к заболеванию Альцгеймером. Когнитивный резерв. У взрослых людей стихает активность процесса образования новых связей между нейронами головного мозга – важного условия для предотвращения слабоумия. Как стимулировать образование новых нервных клеток? По словам исследователя, этого можно добиться с помощью занятий, тренирующих мозг.«Заучивание любимых песен, разгадывание кроссвордов, овладение компьютерными навыками в пожилом возрасте, обучение танцам, рисованию, лепке - все, что требует от нас запоминания и вспоминания, творческого подхода - все это помогает создавать и укреплять связи между нейронами. Очень важно, чтобы эти занятия приносили эмоциональное удовлетворение», - поделился мнением профессор Анатолий Яшин.