Пиво для похудения и картошка фри для лысых: неожиданные плюсы разных продуктов

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Не так давно американскими учеными было выяснено, что употребление пищевой соды способно сократить воспаления при аутоиммунных болезнях. Чудодейственные свойства соды были доказаны благодаря экспериментам на мышах. Как оказалось, этот продукт способствует выработке большего количество желудочной кислоты, которая помогает организму убивать патогенные клетки. Кроме того, употребление соды снижает нагрузку на селезенку. Но поговорим о других, более неожиданных продуктах.Картофель фри от облысения Согласно заявлениям японских ученых из университета Йокогамы, картофель фри в своем составе содержит полидиметилсилоксан. Именно этот элемент помогает в борьбе с облысением. Ученым удалось вырастить зародыши волосяных фолликулов, используя этот химикат. Вещество добавляют в картофель для того, чтобы масло при жарке не сильно пенилось.Шоколад и вино как антивирусное средство Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний в США заявили, что в винограде и какао содержится ресвератрол, который имеет антивирусный эффект. Во время эксперимента ученые добавляли ресвератрол в культуры человеческих клеток, зараженные коровьей оспой. Высокий уровень ресвератрола мешал размножению вируса на ранних стадиях заболевания.Семечки и кожа Еще один выясненный плюс от американских ученых касается семечек. Употребление витаминов С и Е способно защищать кожу от УФ-лучей. А жареные семечки - один из вариантов получения витамина Е. Исследователи уверяют, что полезнее их смешивать со шпинатом, чтобы получить "салат вечной молодости".Томатная паста от обгорания Исследователи университета биохимии и молекулярной биологии в Дюссельдорфе отмечают, что помидоры способны защитить кожу от УФ-излучения. Вернее, поможет в этом ликопин, который содержится в томатах.Уже через 10-12 недель регулярного потребления можно добиться положительных результатов. Тем не менее ученые призывают не забывать о солнцезащитном креме.Пиво для похудения Согласно заявлениям биологов Орегона, в хмеле содержится вещество ксантогумол, которое может стать полезным в борьбе с лишними килограммами, повышенным давлением и даже диабетом. Испытания проводились на мышах, у которых была замечена излишняя масса тела.Оказалось, что потребляя гидрогенизированные производные ксантогумола, мыши становились менее инсулинорезистентными - фактор, который влияет на появление диабета. Также эти "подопытные" быстрее насыщались, а ели меньше.Горячий чай при глаукоме Удивительные факты привели ученые из Калифорнийского университета: горячий чай способен на 74% сократить риск заболевания глаукомой. Проводился ряд анализа данных 1,5 тысячи американцев, которые проходили обследование на глаукому. Помимо прочего, им пришлось ответить, как часто они употребляют чай.Оказалось, на вероятность развития глаукомы влияет только ежедневное потребление этого горячего напитка. Те, кто пили чашку чая в день, снизили риск заболевания на 74%.