Экспресс-похудение к лету: основные правила и нюансы

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До пляжного сезона осталось не так много времени.Наверное, не существует женщины, которая бы не мечтала похудеть к лету. Но одно дело мечтать, а другое - добиваться желаемого результата.Диетологи не советуют прибегать к помощи монодиет или жестких систем питания, сильно ограничивающих худеющего. Во-первых, такие методы хороши только в том случае, если необходимо похудеть к какой-то определенной дате, а после нее уже будет все равно, вернутся сброшенные кг обратно или нет. Во-вторых, выдержать подобную диету нелегко психологически, а это значит, что риск срыва будет крайне высоким.В связи с этим эксперты советуют присмотреться к следующим диетам:Итальянская диета - свежие овощи и зелень, творог, твердый сыр, кефир и больше ничего, но зато есть можно большими порциями и часто.Французская диета - основана на употреблении сырно-лукового супа, овощей, нежирном мясе, морепродуктах. Разрешается пить немного белого сухого вина, но диетологи не рекомендуют делать этого в процессе похудения, так как любой вид алкоголя задерживает жидкость в организме.Шведская диета - можно есть нежирный твердый сыр и любые фрукты в течение дня, а перед сном выпить чашку зеленого чая с лимоном.Очищающая диета - она похожа на питьевые разгрузочные дни, но длится неделю. Можно пить свежеотжатые соки либо смузи из ягод, фруктов, овощей с натуральным йогуртом.Обязательно, помимо соблюдения диеты, нужно много двигаться, тренироваться в зале, гулять на свежем воздухе, спать не менее 7 часов за ночь, принимать контрастный душ по утрам и избегать стрессов, тогда похудение не займет много времени и сил, а результат заставит вас гордиться собой.