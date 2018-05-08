Диетологи назвали продукты, которые лучше не есть по утрам

От привычных блюд на завтрак придется отказаться в пользу своего же здоровья.Когда человек просыпается, ему нужен заряд энергии, чтобы двигаться дальше. Заполучить эту энергию можно, выпив стакан воды с лимоном и медом, приняв контрастный душ и правильно позавтракав.Что касается питания, то лучшим источником энергии считаются медленные углеводы, которые надолго насыщают и дают чувство прилива сил.Но, как правило, подавляющее большинство людей завтракает быстрыми углеводами и именно поэтому уже через 20-30 минут после завтрака снова хотят спать и не могут прийти в себя.Диетологи назвали продукты и блюда, которые лучше не есть по утрам:Блины, оладьи, панкейки - их обычно едят с джемом, вареньем и прочими сладкими соусами, которые резко повышают уровень сахара в крови, что негативно отразится на вашей фигуре и здоровье в целом.Мюсли, готовые завтраки, овсянка с ягодами из пакетиков - в продуктах быстрого приготовления практически нет полезных веществ, но зато есть сахар, консерванты, усилители вкуса и прочие добавки, благодаря которым ваш вес будет увеличиваться.Тосты с шоколадной пастой - в рекламе выглядит все очень красиво, но вы не только не сможете взбодриться после такого завтрака, но и получите проблемы с фигурой, а еще вам будет все время хотеться спать.Сэндвич, хот-дог, бургер прочие разновидности бутербродов с колбасой, отбивными или сосисками - самое вредное, что вы можете себе позволить съесть, когда проспали и не было времени готовить завтрак. В этих продуктах содержится много соли, сахара, канцерогенных жиров и жиров в принципе, консервантов и прочих добавок, которые полезными назвать уж никак нельзя.Завтракайте с пользой для своего организма, включая в меню куриные яйца, овощи, фрукты, йогурты, злаковые и цельнозерновые культуры, натуральный кофе и зеленый чай.