Как укрепить сосуды народными средствами - советы экспертов

Как известно, все в мире подвержено старению. К сожалению, стареют и люди. Происходят с возрастом в организме неприятные изменения. В частности, сосуды теряют былую эластичность, образуются в сосудах тромбы.Вернуть сосудам нормальное состояние можно попытаться, пользуясь методами народной медицины.Во многих регионах растёт у нас барбарис. Многие в детстве ели ягоды этого растения. Но для приготовления очищающего сосуды настоя, понадобятся не ягоды, а корни и кора этого растения. Кору лучше снять с веток молодых. 10г порезанных корней и коры необходимо залить 500 мл кипятка, 3 ч настоять. Пить настой каждый раз после еды, по 100 мл.От чего только не помогает клевер. Водочная настойка клевера поможет вернуть тонус стенкам сосудов, растворить тромбы. Необходимо насобирать 150-200 г цветков красного клевера. Цветки эти следует залить 500мл водки. Настаивать 14 дн. Затем процедить через марлю. Пить по 10 мл настойки ежедневно. Курс лечения – 45 дней.Ягоды рябины не отличаются изысканным вкусом, но они помогают укрепить стенки сосудов. Курс лечения такими ягодами – месяц. Необходимо употреблять ежедневно по 300 г рябины. Через 6 мес. курс можно повторить.Укрепить сосуды, растворить тромбы поможет и самый обычный зелёный чай. Заваривая такой чай, хорошо бы добавить к чаю листья мяты.Надо понимать, что одними только лекарственными травами вернуть здоровье сосудам не выйдет. Чтобы сосуды были здоровыми, нужно много гулять, правильно питаться. Надо меньше есть сливочного масла, плавленых сырков, полуфабрикатов из супермаркета. Пить больше чистой воды, соков, есть больше свежих овощей.