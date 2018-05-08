Высокий уровень холестерина повышает риск развития болезни Альцгеймера

Высокий уровень холестерина может быть связан с деменцией, предполагают шведские ученые из Университета Лунда.По словам специалистов, холестерин ускоряет образование токсичных белковых бляшек в головном мозге, которые связаны с болезнью Альцгеймера. Эксперты полагают, что результаты проведенного исследования помогут проложить путь для разработки новых методов лечения болезни Альцгеймера путем нацеливания на скопления белков в мозге. До сих пор остается неясным, поступает ли такой холестерин из пищевых источников, таких как обработанные пищевые продукты, но известно, что холестерин не может проникнуть в мозг. Медики полагают, что у некоторых людей может быть ген, который приводит к накоплению холестерина в мозге.Когда клеточные мембраны подвергались воздействию холестерина в лаборатории, он вызвал образование сгустков бета-амилоидного белка, который повышает риск развития болезни Альцгеймера. Этот белок обычно присутствует в очень небольших количествах в головном мозге и присоединяется к липидным молекулам, содержащим холестерин. После присоединения к этим молекулам бета-амилоидный белок чаще всего начинает скапливаться в токсичные бляшки, ухудшая работу мозга и приводя к потере памяти.