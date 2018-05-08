Плазмолифтинг — суть процедуры, показания и противопоказания

Каждая девушка старается всегда выглядеть безупречно. И это неудивительно, ведь идеальный внешний вид позволяет представительницам прекрасного пола обращать на себя внимание мужчин. Девушки регулярно посещают салоны красоты, обновляют гардероб, наносят макияж и т. д. Но, к большому сожалению, каждый человек стареет. Однако не стоит огорчаться, ведь современные косметологические процедуры позволяют вернуть былую молодость. Так, например, одной из самых востребованных косметологических омолаживающих процедура на сегодняшний день является плазмолифтинг. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое плазмолифтинг, а также о показаниях и противопоказаниях к этой процедуре.Плазмолифтинг — это косметологическая процедура, которая заключается во введении плазмы крови, насыщенной тромбоцитами, в мышечные ткани лица. Плазмолифтинг позволяет добиться просто удивительных результатов. С его помощью можно разгладить мимические морщины. Также эту процедуру часто применяют в стоматологии. Например, для того, чтобы восстановить дёсны после тяжёлых стоматологических заболеваний, а также перед имплантацией зубов.Вы должны понимать, что плазму, необходимую для проведения этой процедуры, берут у пациента. Это позволяет предотвратить какие-либо воспалительные процессы в месте введения.Плазмолифтинг является не только эффективной, но и абсолютно безопасной процедурой. Поэтому, если вы хотите избавиться от морщин, то обязательно записывайтесь на эту косметологическую процедуру. Эффект вы почувствуете уже после первого сеанса.После процедуры клеточное дыхание быстро приходит в норму, после чего начинается восстановление нормального баланса во всех слоях кожного покрова головы, а также происходит восстановление всех естественных процессов в слоях кожи.Нередко эту процедуру применяют при лечении алопеции (облысения).Показания и противопоказанияПлазмолифтинг необходимо проводить людям с неровностями кожного покрова, нездоровым цветом лица, растяжками, ожогами, облысением, целлюлитом и атрофией тканей.Как и у любой другой косметологической процедуры, у плазмолифтинга есть противопоказания.Процедуру не рекомендуется проводить людям не достигшим восемнадцатилетнего возраста. Также плазмолифтинг противопоказан при наличии воспалительных и инфекционных заболеваний, людям с алкогольной зависимостью и расстройствами психики, и женщинам, в период беременности и лактации.