Плазмолифтинг — суть процедуры, показания и противопоказания
Плазмолифтинг — это косметологическая процедура, которая заключается во введении плазмы крови, насыщенной тромбоцитами, в мышечные ткани лица. Плазмолифтинг позволяет добиться просто удивительных результатов. С его помощью можно разгладить мимические морщины. Также эту процедуру часто применяют в стоматологии. Например, для того, чтобы восстановить дёсны после тяжёлых стоматологических заболеваний, а также перед имплантацией зубов.
Вы должны понимать, что плазму, необходимую для проведения этой процедуры, берут у пациента. Это позволяет предотвратить какие-либо воспалительные процессы в месте введения.
Плазмолифтинг является не только эффективной, но и абсолютно безопасной процедурой. Поэтому, если вы хотите избавиться от морщин, то обязательно записывайтесь на эту косметологическую процедуру. Эффект вы почувствуете уже после первого сеанса.
После процедуры клеточное дыхание быстро приходит в норму, после чего начинается восстановление нормального баланса во всех слоях кожного покрова головы, а также происходит восстановление всех естественных процессов в слоях кожи.
Нередко эту процедуру применяют при лечении алопеции (облысения).
Показания и противопоказания
Плазмолифтинг необходимо проводить людям с неровностями кожного покрова, нездоровым цветом лица, растяжками, ожогами, облысением, целлюлитом и атрофией тканей.
Как и у любой другой косметологической процедуры, у плазмолифтинга есть противопоказания.
Процедуру не рекомендуется проводить людям не достигшим восемнадцатилетнего возраста. Также плазмолифтинг противопоказан при наличии воспалительных и инфекционных заболеваний, людям с алкогольной зависимостью и расстройствами психики, и женщинам, в период беременности и лактации.
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