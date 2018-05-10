Врачи напомнили о способах самодиагностики рака

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Онкологи рекомендуют внимательнее относиться к своему здоровью и самочувствию.Онкологические заболевания на сегодняшний день входят в тройку самых распространенных. Верхнюю строчку рейтинга занимают болезни сердца и сосудов, а рак следует прямо за ними.В связи с этим врачи бьют тревогу и настаивают на том, чтобы каждый обращал внимания на любые изменения в самочувствии и внешнем виде, потому как обнаружение злокачественной опухоли на ранней стадии развития - это шанс быстрее и легче пройти курс лечения.Симптоматика онкологических заболеванийБеда состоит в том, что практически все виды рака развиваются бессимптомно и только ко второй-третьей стадии человек может обнаружить его явные признаки и то не всегда.Нередко, за помощью к врачам люди обращаются слишком поздно, когда рак перешел в стадию метастазирования. В таком случае, прогнозы онкологов звучат неутешительно, так как 100%-х эффективных инструментов лечения последней стадии онкологического недуга не существует.На какие симптомы следует обратить внимание:- вялость, сонливость, усталость, утомляемость;- плохой аппетит и потеря веса;- незначительное повышение температуры тела до 37-37,5 градусов по Цельсию, что продолжается несколько дней;- расстройство стула;- участившиеся головные боли;- проблематичное глотание и затруднение дыхания;- огрубение родинок на теле, появление новых, а также кожный зуд;- резкая потеря зрения;- болезненные ощущения в той или иной части тела.Естественно, эти симптомы не всегда указывают именно на рак, но это не повод отказываться от диагностики в медучреждении.Медики рекомендуют даже при отсутствии тех или иных "тревожных" симптомов 1-2 раза в год проходить профилактическое обследование кишечника, молочных желез, простаты, легких и печени. Так как злокачественные новообразования чаще всего поражают именно эти органы.Женщинам онкологи советуют ежедневно осматривать молочные железы и при любых видимых или ощущаемых изменениях - немедленно обращаться за помощью. То же самое касается и кожи, так как меланому чаще всего обнаруживают далеко не на первой стадии.