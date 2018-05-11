Молоко оказалось не таким полезным как считалось
Молоко содержит в себе 18 из 22 основных питательных элементов. Отношение взаимосвязи между кальцием и витамином D в молоке, а так же их значение в улучшении состояния костной ткани, давно продвигается в питательном образовании, особенно в плане развития детей.
Министерство сельского хозяйства США (USDA) рекомендовало ежедневно употреблять не менее 0,5 литра молочных продуктов для поддержания хорошего самочувствия и увеличения костной массы.
Молоко также имеет много других преимуществ, в том числе:
— Поддержание здорового артериального давления;
— Понижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа
— Защита от колоректального рака
— Предоставление природного, легкоусвояемого белка для мышечной массы.
Наблюдательное исследование, которое проводилось в Швеции, под управлением профессора Карла Micha?lsson, оспаривает некоторые из преимуществ молока для здоровья человека, в том числе предоставляя опровергающие данные для наиболее цитируемых связей между молоком и длительным здоровьем костей.
Предполагалось, что большое потребление молока может, в самом деле, увеличить окислительный стресс, что воздействует на риск ранней смертности и переломов костей.
Гипотеза основана на утверждении, что молоко является основным пищевым источником D-галактозы, которая составляет половину лактозы и сахара, содержащейся в молоке.
Полученные в ходе экспериментов данные у различных видов животных показывают, что постоянное воздействие D-галактозы на организм является вредным для здоровья, источником преждевременного старения и укороченной продолжительностью жизни. Все эти последствия связаны с окислительными стрессовыми повреждениями, хроническими воспалениями, нейродегенерацией, уменьшением изменения иммунного ответа и генной транскрипции.
Чтобы подтвердить гипотезу, учёные использовали две группы людей, проанализировав взаимосвязь между употреблением большого количества молока и ранней смертностью:
Шведская женская группа: насчитывающая 61 тысячу женщин 39-74 лет.
И шведская группа мужчин: насчитывающая 45 тысяч мужчин 45-79 лет.
В ответ на опросник, участники представили свой рацион питания в который вошли до 96 различных продуктов питания и напитков, в том числе цельного молока, кисломолочных продуктов, йогуртов и сыров. Привычный образ жизни, вредные привычки, вес и рост, а также условия, связанные с уровнем образованности и семейным положением были также приняты во внимание. Национальные регистры были использованы для отслеживания переломов и смертности.
Употребление более двух стаканов цельного молока в день может увеличить риск ранней смерти.
Исследователи использовали основную причину смерти из шведского реестра причины смертности, для определения смертности от всех причин.
Шведская женская группа.
За 20 лет, что женщины были отслежены:
15541 умерли, у 17252 были переломы; в том числе, 4259 перенесли перелом шейки бедра.
При это не наблюдалось уменьшение риска переломов костей с увеличением потребления молока. У женщин, которые употребляли более 0,5 литра молока в день наблюдался более высокий риск ранней смерти, чем у представительниц слабого пола, которые выпивали менее одного стакана молока в день.
Группа шведских мужчин.
За время 11 лет, что мужчины были отслежены:
10112 умерли, 5066 перенесли переломы; в том числе, 1116 перенесли перелом шейки бедра.
Хотя и менее выражено, чем в женской группе, мужчины тоже были подвержены большему риску ранней смерти с увеличением количества потребляемого молока.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил sigivigi в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий