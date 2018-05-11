Молоко оказалось не таким полезным как считалось

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Считалось что рацион, богатый молочными продуктами, в частности молоком, ведёт к снижению вероятности переломов костей, вызванных остеопорозом. Но тем не менее, новые исследования, недавно опубликованные в журнале BMJ предполагают, что употребление молока в больших количествах связано с более высокими рисками переломов и с более ранней смерти у мужчин и женщин.Молоко содержит в себе 18 из 22 основных питательных элементов. Отношение взаимосвязи между кальцием и витамином D в молоке, а так же их значение в улучшении состояния костной ткани, давно продвигается в питательном образовании, особенно в плане развития детей.Министерство сельского хозяйства США (USDA) рекомендовало ежедневно употреблять не менее 0,5 литра молочных продуктов для поддержания хорошего самочувствия и увеличения костной массы.Молоко также имеет много других преимуществ, в том числе:— Поддержание здорового артериального давления;— Понижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа— Защита от колоректального рака— Предоставление природного, легкоусвояемого белка для мышечной массы.Наблюдательное исследование, которое проводилось в Швеции, под управлением профессора Карла Micha?lsson, оспаривает некоторые из преимуществ молока для здоровья человека, в том числе предоставляя опровергающие данные для наиболее цитируемых связей между молоком и длительным здоровьем костей.Предполагалось, что большое потребление молока может, в самом деле, увеличить окислительный стресс, что воздействует на риск ранней смертности и переломов костей.Гипотеза основана на утверждении, что молоко является основным пищевым источником D-галактозы, которая составляет половину лактозы и сахара, содержащейся в молоке.Полученные в ходе экспериментов данные у различных видов животных показывают, что постоянное воздействие D-галактозы на организм является вредным для здоровья, источником преждевременного старения и укороченной продолжительностью жизни. Все эти последствия связаны с окислительными стрессовыми повреждениями, хроническими воспалениями, нейродегенерацией, уменьшением изменения иммунного ответа и генной транскрипции.Чтобы подтвердить гипотезу, учёные использовали две группы людей, проанализировав взаимосвязь между употреблением большого количества молока и ранней смертностью:Шведская женская группа: насчитывающая 61 тысячу женщин 39-74 лет.И шведская группа мужчин: насчитывающая 45 тысяч мужчин 45-79 лет.В ответ на опросник, участники представили свой рацион питания в который вошли до 96 различных продуктов питания и напитков, в том числе цельного молока, кисломолочных продуктов, йогуртов и сыров. Привычный образ жизни, вредные привычки, вес и рост, а также условия, связанные с уровнем образованности и семейным положением были также приняты во внимание. Национальные регистры были использованы для отслеживания переломов и смертности.Употребление более двух стаканов цельного молока в день может увеличить риск ранней смерти.Исследователи использовали основную причину смерти из шведского реестра причины смертности, для определения смертности от всех причин.Шведская женская группа.За 20 лет, что женщины были отслежены:15541 умерли, у 17252 были переломы; в том числе, 4259 перенесли перелом шейки бедра.При это не наблюдалось уменьшение риска переломов костей с увеличением потребления молока. У женщин, которые употребляли более 0,5 литра молока в день наблюдался более высокий риск ранней смерти, чем у представительниц слабого пола, которые выпивали менее одного стакана молока в день.Группа шведских мужчин.За время 11 лет, что мужчины были отслежены:10112 умерли, 5066 перенесли переломы; в том числе, 1116 перенесли перелом шейки бедра.Хотя и менее выражено, чем в женской группе, мужчины тоже были подвержены большему риску ранней смерти с увеличением количества потребляемого молока.