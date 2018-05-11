Уретрит у мужчин и женщин: ключевые различия
Но различия заключается в симптомах и методах терапии. Важно понимать, что не стоит затягивать с избавлением от этой проблемы, так она может обретать более серьёзную форму и самостоятельно не проходит. Уретрит может быть катаральным, гнойным, сопровождается различными симптомами и имеет разнообразные причины появления.
Мужчины: симптоматика и особенности
Встречается в хронической и острой форме, но первую определяют достаточно редко. Различают следующие виды заражения:
— кандидозный;
— бактериальный;
— вирусный;
— гонорейный;
— трихомонадный.
Наиболее распространённым вариантом считается второй тип. Чужеродные микроорганизмы могут быть занесены двумя методами: при случайных половых контактах с ненадежным партнерам или в случае воспаления других близлежащих органов. В первой ситуации это называется первичный уретрит, во второй — вторичный.
Данное заболевание у представителей сильного пола проявляется лишь через несколько дней. На это может уйти около 10 дней. Встречались случаи, когда болезнь протекала и вовсе без характерных признаков. Но в большинстве ситуаций мужчины сталкиваются с определенными неприятными ощущениями, которые свидетельствуют о появлении данной проблемы. К таким относятся появление жжения после или в момент процесса мочеиспускания; покраснение отверстия канала; появление неприятного запаха или гнойных выделений. Мужчины также обращают внимание на возникновение зуда, болезненность при ощупывании, покраснение, появление кровянистых выделений.
Как проводится диагностика?
Опытному специалисту вполне достаточно описанных симптомов и осмотра для определения характера уретрита. Тем не менее назначаются и лабораторные исследования с целью определить природу возникновения данной проблемы. Мужчине может быть назначена сдача крови и мочи. Это позволит определить тип бактерий, исключить венерические болезни и понять, есть ли необходимость в сдаче дополнительных анализов, если протекание недуга имеет сложный характер. После этого назначается определенная методика лечения.
Женщины: симптоматика и особенности
Не стоит думать, что женщины редко сталкиваются с данной проблемой. Воспалительный процесс также распространён среди представительниц прекрасного пола, как и среди мужчин. Причины, которые вызывают данное заболевание, могут быть:
— цистит;
— частые переохлаждения;
— воспаления гинекологического характера;
— болезни, передающиеся половым путём.
Также немаловажной причиной может быть слабая иммунная система, последствия первого подового акта, когда в организм попадает новая микрофлора, постоянные простуды.
Симптоматика протекает достаточно слабо за счёт анатомических особенностей организма. Это обусловлено короткой уретрой, за счёт чего при каждом процессе мочеиспускания инфекционные бактерии смываются.
Распространёнными признаками являются:
— болевые ощущения в процессе мочеиспускания;
— слизистые гнойные выделения;
— появление зуда и его усиление перед наступлением критических дней.
Своевременная диагностика может быть лишь при регулярном посещении гинеколога, сдачи анализов и внимательном отношении к своему организму. Но как мужчины, так и женщины не должны отказываться от посещения врача, чтобы сразу определить проблему, ее причину и начать лечение.
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