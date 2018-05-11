Уретрит у мужчин и женщин: ключевые различия

Уретрит представляет собой воспаление мочевого пузыря и его каналов. Данная проблема встречается как у мужчин, так и у женщин.Но различия заключается в симптомах и методах терапии. Важно понимать, что не стоит затягивать с избавлением от этой проблемы, так она может обретать более серьёзную форму и самостоятельно не проходит. Уретрит может быть катаральным, гнойным, сопровождается различными симптомами и имеет разнообразные причины появления.Мужчины: симптоматика и особенностиВстречается в хронической и острой форме, но первую определяют достаточно редко. Различают следующие виды заражения:— кандидозный;— бактериальный;— вирусный;— гонорейный;— трихомонадный.Наиболее распространённым вариантом считается второй тип. Чужеродные микроорганизмы могут быть занесены двумя методами: при случайных половых контактах с ненадежным партнерам или в случае воспаления других близлежащих органов. В первой ситуации это называется первичный уретрит, во второй — вторичный.Данное заболевание у представителей сильного пола проявляется лишь через несколько дней. На это может уйти около 10 дней. Встречались случаи, когда болезнь протекала и вовсе без характерных признаков. Но в большинстве ситуаций мужчины сталкиваются с определенными неприятными ощущениями, которые свидетельствуют о появлении данной проблемы. К таким относятся появление жжения после или в момент процесса мочеиспускания; покраснение отверстия канала; появление неприятного запаха или гнойных выделений. Мужчины также обращают внимание на возникновение зуда, болезненность при ощупывании, покраснение, появление кровянистых выделений.Как проводится диагностика?Опытному специалисту вполне достаточно описанных симптомов и осмотра для определения характера уретрита. Тем не менее назначаются и лабораторные исследования с целью определить природу возникновения данной проблемы. Мужчине может быть назначена сдача крови и мочи. Это позволит определить тип бактерий, исключить венерические болезни и понять, есть ли необходимость в сдаче дополнительных анализов, если протекание недуга имеет сложный характер. После этого назначается определенная методика лечения.Женщины: симптоматика и особенностиНе стоит думать, что женщины редко сталкиваются с данной проблемой. Воспалительный процесс также распространён среди представительниц прекрасного пола, как и среди мужчин. Причины, которые вызывают данное заболевание, могут быть:— цистит;— частые переохлаждения;— воспаления гинекологического характера;— болезни, передающиеся половым путём.Также немаловажной причиной может быть слабая иммунная система, последствия первого подового акта, когда в организм попадает новая микрофлора, постоянные простуды.Симптоматика протекает достаточно слабо за счёт анатомических особенностей организма. Это обусловлено короткой уретрой, за счёт чего при каждом процессе мочеиспускания инфекционные бактерии смываются.Распространёнными признаками являются:— болевые ощущения в процессе мочеиспускания;— слизистые гнойные выделения;— появление зуда и его усиление перед наступлением критических дней.Своевременная диагностика может быть лишь при регулярном посещении гинеколога, сдачи анализов и внимательном отношении к своему организму. Но как мужчины, так и женщины не должны отказываться от посещения врача, чтобы сразу определить проблему, ее причину и начать лечение.