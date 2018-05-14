Глюкозу можно будет измерить «бескровно»

Пациенты с диабетом ограничены в возможностях, когда дело доходит до поддержания контроля уровня сахара в крови. Медицинские исследователи давно искали неинвазивную альтернативу самостоятельному тестированию или постоянному монитору подкожному датчику.Сегодня команда корейских исследователей считает, что у них есть решение: контактная линза, измеряющая следы глюкозы в слезах.Этот монитор глюкозы использует фермент глюкозооксидазу для связывания с сахаром, побочным продуктом этого процесса является перекись водорода, которая теортически может повредить или раздражать глаз. Однако исследователи из Ульсанского национального института науки и техники в Южной Корее уже тестировали свое устройство на кроликах и сообщают, что оно не вызывает каких-либо существенных побочных реакций.Компоненты внутри контактной линзы расположены вокруг края радужной оболочки, вдали от зрачка. Они состоят из датчика глюкозы, небольшого зеленого светодиода, направленного наружу, антенны и детектора; все элементы соединены сетью из сверхтонких гибких проводов.Устройство мониторит уровень глюкозы в режиме реального времени. Мало того, оно само по себе мягкое и гибкое, не содержит ни хрупких, ни громоздких компонентов, которые могли бы повредить глаза, не мешает зрению – одним словом, максимально удобное для пользователя.