Двойное действие: на изжогу и на психику

По словам аналитиков, телевизионная реклама средства от изжоги и несварения Gaviscon Double Action превзошла по эффективности даже такие бренды, как M & M's, KFC и Amazon.Это выяснилось в рамках анализа телевизионной рекламы, включавшего результаты опроса почти одного миллиона зрителей относительно 3 000 рекламных телеобъявлений, которые им запомнились спустя 24 часа после просмотра.Авторы опроса фиксировали, как много зрителей могло вспомнить сюжетную линию ролика, а также скольким удалось приписать ее правильной торговой марке. (Лучшие объявления – те, где зрители могут запомнить как контент объявления, так и связать его с правильным брендом). В результате объявление Gaviscon Double Action продемонстрировало самый высокий показатель – 67% запоминаемости и узнаваемости. Для сравнения: ролики M & M's и KFC набрали по 62 %.В ролике препарата представлены близнецы Тим, мучающийся изжогой, и Том, который страдает от несварения – оба они участвуют в рождественском застолье. Далее анимированный символ бренда – пожарный – показывает зрителям, как работает Gaviscon Double Action. Понятно, что в итоге препарат облегчает дискомфортные симптомы у обоих мужчин.