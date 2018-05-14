Двойное действие: на изжогу и на психику
Это выяснилось в рамках анализа телевизионной рекламы, включавшего результаты опроса почти одного миллиона зрителей относительно 3 000 рекламных телеобъявлений, которые им запомнились спустя 24 часа после просмотра.
Авторы опроса фиксировали, как много зрителей могло вспомнить сюжетную линию ролика, а также скольким удалось приписать ее правильной торговой марке. (Лучшие объявления – те, где зрители могут запомнить как контент объявления, так и связать его с правильным брендом). В результате объявление Gaviscon Double Action продемонстрировало самый высокий показатель – 67% запоминаемости и узнаваемости. Для сравнения: ролики M & M's и KFC набрали по 62 %.
В ролике препарата представлены близнецы Тим, мучающийся изжогой, и Том, который страдает от несварения – оба они участвуют в рождественском застолье. Далее анимированный символ бренда – пожарный – показывает зрителям, как работает Gaviscon Double Action. Понятно, что в итоге препарат облегчает дискомфортные симптомы у обоих мужчин.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил klava в категорию Гастроэнтерология
Добавить комментарий