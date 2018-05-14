Любовь к сладкому – не повод опасаться лишнего веса

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В прошлом году исследователи выявили, что любовь к сладкому предопределяется конкретной генетической мутацией. Теперь исследователи обнаружили, что организм людей с этим генетическим вариантом имеет меньше жира.Международная команда ученых, возглавляемая исследователями из Медицинской школы Университета Эксетера и финансируемая Европейским исследовательским советом (ERC), Национальным институтом здравоохранения (NIH) и другими фондами, сделала недавно удивительное открытие. Как показывают исследования, проведенные в Копенгагенском университете, люди с мутацией гена FGF21 имеют предрасположенность к более низкому накоплению жира в организме, чем люди с «нормальным» FGF21.Это стало неожиданностью для ученых, которые в прошлом году обнаружили, что именно эта генетическая вариация может быть одной из причин, по которой некоторые люди испытывают непреодолимую тягу к сладким продуктам. Как правило, носители этой мутации едят больше сахара, чем другие.Однако эффекты, связанные с данной генетической вариацией, не все положительные: она также связана со слегка повышенным артериальным давлением.«Данное открытие противоречит логике, согласно которой люди, съедающие больше сладкого, накапливают больше жира. Но это всего лишь небольшая часть головоломки, описывающей связь между характером питания и потреблением сахара с риском развития ожирения и сахарного диабета », - прокомментировал результаты Нильс Граруп из Центра фундаментальных метаболических исследований «Ново Нордиск», один из авторов исследования.