Обнародовано 7 целебных свойств кориандра

Учёные рассказали о пользе кориандра для человеческого организма. Они обнародовали 7 целебных свойств этого растения, насыщенного цинком, кальцием, железом, фосфором, калием, магнием, витаминами A-C, K.Благодаря этому кориандр можно использовать как стимулирующее, антиспазматическое, диуретическое и бактерицидное средство. С помощью него можно бороться с различными инфекциями, включая сальмонеллез. Кориандр применяется в кулинарии и парфюмерии.Самыми основными 7-ю полезными свойствами кориандра эксперты назвали следующие:1. Снижение уровня холестерина. Кориандр препятствует его накапливанию на стенках сосудов, очищая их и улучшая кровообращение.2. Стимулирование поджелудочной железы, благодаря чему кориандр рекомендуют пациентам с диабетом.3. Снижение массы тела. Являясь мощным диуретиком, растение очищает организм, дольше сохраняет ощущение сытости, и улучшает метаболизм.4. Борьба с бактериями сальмонеллы. Кориандр известен в медицине своими антибиотическими свойствами. Входящие в его состав вещества разрушают мембрану бактерий сальмонеллы, прекращая их рост и постепенно приводя к ослаблению и гибели.Это интересно: У аспирина нашли опасный побочный эффект5. Устранение неприятного запаха изо рта. Растение подавляет жизнедеятельность микроорганизмов, ответственных за развитие упомянутой проблемы.6. Противовоспалительные свойства. Кориандр используется для излечения от ревматоидного артрита.7. Отхаркивающее средство. Растение полезно при простуде либо гриппе.