Эти продукты способствуют раннему старению организма

Ученые советуют исключить их из рациона питания.Наверное, не один человек не согласился бы ускорить свою жизнь и постареть раньше времени. Но, как бы это странно не звучало, мы сами приближаем свою старость, ведя неправильный образ жизни.Вредные привычки, стрессы, нездоровое питания, отсутствие отдыха, низкая физическая активность - все это негативно влияет на здоровье, а соответственно и на продолжительность жизни.Ученые проводили множество исследований, в результате которых пришли к выводу, что некоторые продукты питания ускоряют наступление процессов естественного старения. А регулярное их употребление ведет к тому, что раньше времени появляются морщины, снижается уровень половых гормонов, а также появляются явные признаки старости.Эксперты назвали самые вредные для организма продукты, которые лучше исключить из рациона либо есть очень редко, дабы дольше оставаться молодым и здоровым:Трансжиры. Эти вредные вещества есть в жареных продуктах и фаст-фуде. Ученые неоднократно сообщали о том, что трансжиры способствуют развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологических недугов. К тому же, трансжиры негативно влияют на ткани, за счет чего морщины и целлюлит появляются гораздо раньше положенного срока.Колбасные изделия. В них много соли, консервантов, усилителей вкуса, красителей и вышеуказанных трансжиров, поэтому стоит пересмотреть свои привычки в питании и перейти на мясо или же колбасу домашнего приготовления, состав которой вы будете контролировать сами.Молоко. Вопреки информации о пользе молока для костей, шведские ученые обнаружили, что лактоза, содержащаяся в молоке, наоборот вредит суставам, особенно, если употреблять ее постоянно.Сахар и сладости. Медики настоятельно рекомендуют ограничить количество потребляемого сахара, потому как он способствует раннему старению кожи и появлению морщин. Плюс ко всему, много сладостей в рационе - залог появления лишнего веса и проблем со здоровьем, связанных с ожирением.Составляйте план меню для себя с учетом рекомендаций ученых и тогда вы сможете отстрочить старость на несколько лет только за счет питания, а если еще и соблюдать режим дня, меньше нервничать, больше двигаться и отказаться от вредных привычек, то ваш срок будет продлен на десятки лет.