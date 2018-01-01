Потеря двух и более зубов в среднем возрасте повышает риск развития болезни сердца

Люди, которые теряют два или более зубов в среднем возрасте, могут быть более склонны к развитию сердечной болезни, считают американские ученые.Изучение около 61000 взрослых в возрасте от 45 до 69 лет показало, что люди, потерявшие два или более зубов, имели на четверть более высокий риск возникновения ишемической болезни сердца. Среди тех, кто потерял два или более зубов – независимо от того, сколько зубов было изначально – шансы пострадать от сердечной болезни повышались на 16%, но среди тех, у кого изначально было от 25 до 32 зубов, данный риск был на 23% выше, чем у тех, кто не терял зубов. Потеря всего одного зуба в среднем возрасте не была связана с более высоким риском развития заболевания, но те, у кого уже было менее 17 естественных зубов в начале исследования, были на 25% более склонны к возникновению недуга. Данный риск сохранялся, даже когда эксперты приняли во внимание такие факторы, как питание, уровень физической активности, масса тела и наличие гипертонии.Исследователи не предполагали, что существует такая выраженная связь между здоровьем зубов и сердечными заболеваниями, хотя в ходе предыдущих исследований уже было установлено, что бактерии из полости рта могут проникать в кровоток и вызывать в кровеносных сосудах воспаление, связанное с сердечными заболеваниями.Медики напоминают, что независимо от количества естественных зубов в среднем возрасте, не стоит забывать о традиционных факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как плохое питание и высокое кровяное давление.