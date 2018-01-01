Семь ценных советов тем, кто хочет похудеть к лету

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Результата можно достичь и без жесткой диеты, а также усердных ежедневных тренировок.До лета и пляжного сезона осталось не так много времени, а многие еще не успели привести себя в желаемую форму.Конечно, если у вас имеется более 20 кг лишних, то борьба с ожирением займет чуть больше времени и, если не к лету, то к Новому году можно успеть похудеть без вреда для здоровья.Без диет и спортаЭксперты утверждают, что наилучшего результата в похудении можно добиться только в том случае, если человек использует все возможности в комплексе. То есть, он ограничивает себя в еде и калориях, увеличивает физическую нагрузку, делает самомассаж или обращается к специалистам, оказывающим услугу массажа на профессиональном уровне, делает различные обертывания, скрабы для кожи, планирует свой день и входит в режим.Плюс, ко всему этому нужно добавить выполнение некоторых действий, рекомендованных экспертами:Качать пресс, сидя в своем кресле за рабочим столом. Вы не слышали об этом эффективном упражнении? Выполняя его каждый день по 20-30 подходов, уже через 2 недели будут заметны первые результаты. Сядьте ровно, сделайте вдох и выдох, затем на вдохе задержите дыхание и подтяните живот максимально, на сколько это возможно. Попытайтесь засечь время и пробыть в таком состоянии 30 секунд, но можно начинать и с 10-20 сек.Скажите "нет" сутулости. Человек с прямой спиной, поднятым немного подбородком и расправленными плечами сразу смотрится более стройным. А если ввести это в привычку и избавиться от сутулости, то через непродолжительное время исчезнут лишние жировые прослойки, например, второй подбородок.Исключить простые углеводы из рациона. Именно эти продукты: фаст-фуд, выпечка, хлеб, макароны, делают вашу кожу целлюлитной, дряблой и рыхлой.Несвежие продукты в мусор, а не в себя. Свежеприготовленная пища оказывает больше пользы фигуре и здоровью, нежели разогретая 3-5 раз в микроволновке или же на сковороде с растительным маслом.Пейте мочегонные напитки, но не забывайте при этом пить воду. переизбыток жидкости в организме может давать +3-+5 кг на весах, а избавившись от них вы мгновенно постройнеете. Отвар шиповника или вода Сасси (лимон, огурец, имбирь, мята и вода) отлично выводят избыточную жидкость.Ешьте чаще, но меньше. Это позволит "разогнать" метаболизм и быстрее похудеть.После работы пройти 5-7 км пешком умеренным шагом. Данный вид физической нагрузки полезен не только для фигуры, но и для сердечной мышцы, так что не игнорируйте этот совет экспертов.Худейте без вреда для здоровья и психики, тогда результат принесет вам только положительные эмоции и задержится надолго.