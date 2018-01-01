Названы 5 самых опасных дешевых продуктов

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Дешевые колбасы, сосиски, полуфабрикаты, твердые сыры, рыбные консервы и сладости вошли в пятерку самых опасных продуктов, которые вызывают самые опасные болезни. Журналисты "Фактов" на ICTV рассказали, чем опасны дешевые продукты.Колбасы и сосискиНельзя покупать колбасу и сосиски за 40 или 60 гривен за килограмм, ведь обработанные мясные изделия - это ядовитые канцерогены. А они в свою очередь провоцируют рак. И это доказано Всемирной организацией здравоохранения, отмечают эксперты. "Чаще всего провоцируют рак толстого кишечника, прямой кишки, мочевого пузыря, поджелудочной железы", - рассказала гастроэнтеролог Наталья Дяченко.ПолуфабрикатыВ замороженных пельменях, варениках, блинах и т.д. содержатся трансжиры, фосфаты и другие опасные вещества. Еще - хранят эти полуфабрикаты как-нибудь, поэтому можно получить пищевое отравление.Твердые сырыТехнологи утверждают: по низкой цене может быть только сырный продукт, в котором ноль молока, зато полно опасных трансжиров, а точнее - обычного маргарина. Потребление таких псевдосыров может привести к изжоге, заболеваниям сердечно-сосудистой системы и не только.Рыбные консервыВо-первых, дешевые образцы опасны тем, что тяжелые металлы из банки могут попасть в саму рыбу. А, во-вторых, ни в коем случае нельзя покупать акционные консервы, у которых заканчивается срок хранения. Эти продукты могут вызвать ботулизм - смертельную болезнь, которая лечится только в стационаре.Дешевые сладостиВсе дешевые сладости с использованием пальмового кокосового масла вместо сливочного масла, искусственных красителей. Натуральные будут дороже. "Они вызывают гипертоническую болезнь, ожирение печени, приводят к циррозу печени, поджелудочной железы, ожирению сердца", - дополняет Наталья Дяченко. Специалисты советуют покупать дорогие и качественные продукты.