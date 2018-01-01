Пять возможных симптомов рака мозга
Американские нейрохирурги утверждают, что рак головного мозга отражается на психике, душевном состоянии и индивидуальности человека. Онкология такого типа может стремительно развиваться, проявляться агрессивно и быстро привести к смерти. Специалисты насчитывают свыше 120 видов злокачественных и доброкачественных опухолей, встречающихся в центральной нервной системе и головном мозге.
Медики для МедикФорума рассказали, онкология в одном из самых важных органов человека может возникать из-за ошибки в делении клеток. В случае обнаружения опасного очага организм подает сигналы, которые нельзя игнорировать, чтобы получить своевременную и эффективную помощь в борьбе с серьезным недугом.
На рак мозга могут указывать частые и продолжительные головные боли, нередко появляющиеся в местах развития опухоли и сопровождающиеся тошнотой и рвотой. Потеря координации, слабость, неспособность удерживать равновесие, проблемы со зрением и повышенная светочувствительность тоже могут быть симптомами страшной болезни. Эксперты советуют проконсультироваться с врачом в случае появления внезапных приступов, напоминающих эпилептические. О развитии рака мозга могут предупреждать странные изменения в привычном поведении человека, необоснованная агрессия.
С походом к специалисту в случае проявления подобных симптомов лучше не затягивать. Раньше обратиться к врачу – это получить больше возможности и времени для борьбы с онкологией.
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