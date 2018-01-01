Ученые назвали эффективные добавки для похудения

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Новое исследование показало, что биологически активные добавки с мелатонином, используемые для борьбы с джетлагами, помогают расставаться также и с лишними килограммами.«Мелатонин не только предохраняет от накопления жира, но и способствует похудению», - заявили авторы научной работы, международная группа ученых из Университета Гранады в Испании и Техасского университета в США.Напомним, мелатонини часто называют «гормоном сна» - он вырабатывается эпифизом головного мозга в ночное время. Ученые провели эксперименты и убедились в том, что добавки с мелатонином активизируют физиологические процессы, связанные с жирообменом и способствующие потере веса. Испытания проводились на крысах. Выяснилось, что под действием мелатонина понижается количество белого жира, но одновременно вырастает уровень бурого жира, а также активизируется производство белка UCPI. Эти процессы обеспечивают активный термогенез – выработку организмом тепла за счет сжигания калорий из жировой ткани.«Мелатонин может стать добавкой, которую следует применять наряду с диетой и физическими нагрузками для ускорения процесса потери лишних килограммов», - констатировали в итоге исследователи.Напомним также, что интенсивный термогенез, как уже было установлено наукой, осуществляется в условиях физической активности при пониженных температурах. Накопления жира в теле при этом сгорают гораздо быстрее. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые увидели в определенном объеме физических нагрузок способ продлить человеку жизнь. Было проведено исследование, в ходе которого специалисты подсчитали, сколько минут нужно тратить на физические нагрузки, чтобы избежать ранней смерти.