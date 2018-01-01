Йогурт обладает противовоспалительным свойством

Авторы нового исследования считают, что йогурт может защитить нас от вредных побочных продуктов кишечных бактерий.Актуальность проблемыВоспаление — это важный процесс, происходящий в организме человека, который встречается при различных заболеваниях, в том числе псориазе и экземе. С воспалением также связывают психические заболевания, такие как депрессия и шизофрения. Воспаление — это один из способ организма защитить себя — первая линия обороны иммунной системы.Хотя на рынке фарминдустрии существует целый ряд противовоспалительных препаратов, у всех у них есть свои недостатки, и, как правило, их нельзя принимать продолжительное время. В связи с этим ученые продолжают искать более безопасные и натуральные альтернативы.На протяжении многих лет ученые ведут дискуссию о пользе молочных продуктов и их роли в процессе воспаления. Ряд авторов считают, что молочные продукты обладают противовоспалительным действием, в то время как другие утверждают обратное.В связи с этим ученые из Висконсинского университета в Мадисоне (University of Wisconsin-Madison) решили протестировать йогурт. Считается, что йогурт уменьшает воспаление и восстанавливает целостность слизистых оболочек кишечника.Материалы и методы исследованияВ своем исследовании ученые провели эксперимент на 120 женщинах, находящихся в периоде пременопаузы, половина из которых страдала ожирением. Первую группу участников попросили ежедневно употреблять в пищу 340 грамм обезжиренного йогурта в течение 9 недель, в то время как у второй группы вместо йогурта в рационе был молочный пудинг.На протяжении всего эксперимента исследователи периодически собирали у испытуемых образцы крови и оценивали их на наличие эндотоксинов и маркеров воспаления.Результаты научной работыРезультаты исследования показали, что ряд воспалительных маркеров, таких как TNF-альфа (ФНО, фактор некроза опухоли-альфа), был значительно ниже у женщин, у кого в рационе был йогурт.Кроме этого исследователи также отметили, что у участников с ожирением уровень глюкозы после еды снижался быстрее в первой группе, что свидетельствует об улучшении метаболизма глюкозы.«Употребление 8 унций йогурта с низкой жирностью перед едой является важным моментом улучшения метаболизма и может помочь снизить риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний», — считает автор исследования.Будущая научная работа ученых будет сосредоточена на понимании того, какие соединения, содержащиеся в йогурте, оказывают эти полезные эффекты.Авторы другого исследования утверждают, что бактерии в йогурте могут облегчить симптомы волчанки у мышей.