Врачи рассказали, кому нельзя пить минеральную воду

Употребление минералки может навредить здоровью.Исследователи призывают не злоупотреблять фторированной минеральной водой, так как она приводит к быстрому скачку гормонов и нарушению работы щитовидной железы. Беременным вообще запрещено пить такую воду, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.После проведения ряда различных исследований ученые доказали, что частое употребление фторированной минеральной воды пагубно влияет на организм человека.У людей, которые постоянно пьют такую воду, повышается риск развития рака щитовой железы и гипертонии.Еще доказано, что если постоянно пить фторированную минеральную воду беременным, то это может привести к угрозе выкидыша или же к преждевременным родам.Поэтому ученые рекомендуют не злоупотреблять фторированной минеральной водой. А дома лучше устанавливать фильтры для очистки воды.