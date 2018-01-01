Народная медицина: плюсы и минусы

От чего отвлекают "отвлекающие" процедуры?"Отвлекающие процедуры" — это горчичники, спиртовые и медовые компрессы, колючие шерстяные вещи, горячие ванны для ног, а также постановка банок, укутывания, обертывания, припарки и грелки. Официальная медицина уже давно пришла к выводу, что все это бесполезно, а в остром периоде ОРВИ даже опасно! Единственный эффект всех этих "отвлечений" — обострение воспалительной реакции и приближение переломного момента в течении болезни. Есть мнение, что раздражение и согревание тела в зоне больного органа оказывает на него рефлекторное действие, но доказательств этому пока нет. У такого лечения есть и масса противопоказаний: склонность к аллергическим реакциям, любые повреждения кожи, сыпь (даже угревая) и воспаления. Не рекомендуется оно и детям до 5 лет.Самыми "безобидными" "отвлекающими" процедурами считаются:ножные ванны;спиртовые и другие согревающие компрессы;горчичники (аптечные!) и сухая горчица (в носках);растирания камфарным спиртом или эфирными маслами (пихтовым, эвкалиптовым и т.д.).Фитотерапия — знакомая и безопасная?Лекарственные травы пользуются популярностью не только у пациентов, но и у врачей. Но даже самые действенные лекарственные растения не избавят от простуды быстрее, чем обычные аптечные препараты для лечения ОРВИ.Большой недостаток фитопрепаратов — нестабильный состав. Одни и те же растения, собранные в разное время и хранившиеся в разных условиях, могут сильно отличаться по содержанию активных веществ. А значит, рассчитать необходимую дозу такого "лекарства" очень сложно, особенно в домашних условиях. Кроме того, помимо "нужных и полезных" компонентов, многие растения содержат и другие, небезопасные вещества, и предсказать, как отреагирует на них и без того ослабленный организм, невозможно. Конечно, это не значит, что при простуде нельзя использовать лекарственные травы. Можно, но только четко понимая, какими свойствами они обладают и какие побочные эффекты дают.Фитопрепараты можно использовать:при воспалении и раздражении верхних дыхательных путей (полоскания горла и ингаляции);при сухом кашле и вязкой мокроте (чай, настой);для увеличения потоотделения, общетонизирующего эффекта и поддержки для ослабевшего иммунитета.А вот использовать для лечения насморка такие известные в народе средства, как свекольный или морковный сок, тем более луковый или чесночный, не рекомендуется. В первом случае — это малоэффективно, а во втором — чревато ожогом слизистой оболочки.Чем опасен перегрев организма?При температуре выше 37,5°С вреден любой перегрев:горячие ванны, в том числе ножные;баня и сауна;согревающие компрессы;чрезмерное укутывание и слишком теплый воздух комнате.Все это сильно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Поэтому при простуде и гриппе лучше не перегреваться и ограничиться теплым питьем (не горячим!), теплой (комфортной) одеждой в сочетании со свежим, прохладным воздухом в помещении.Это интересно! В баню хорошо ходить для профилактики ОРВИ, если человек часто переохлаждается и хочет как следует прогреть свой организм, укрепить его защитные функции. Но если уже появились первые признаки простуды, и поднялась небольшая температура, банный жар только навредит и усилит воспалительный процесс.ОРВИ и спиртные напиткиЕсть еще один всенародно любимый метод лечения и профилактики ОРВИ — "горячительные напитки". Но, увы, ни водка с перцем, ни глинтвейн не способствует подавлению инфекции, а только дают дополнительную нагрузку на печень, которой в период болезни и так хватает токсинов. Поэтому лучше пить воду, некрепкий чай, морс, компот из сухофруктов, "минералку". Это не просто полезно, а крайне необходимо. Если в организме не будет достаточного количества жидкости, продолжит повышаться температура, перестанет работать местный иммунитет дыхательных путей и замедлится выведение вирусных и бактериальных токсинов