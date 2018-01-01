Стресс вызывает ряд кожных проблем у детей

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Новое исследование подтверждает, что психическое напряжение связано с различными проблемами, возникающими с кожей у студентов.В новом исследовании, Льюиса Кац из Университета Темпл стремилась подтвердить, что повышенные уровни психологического стресса связаны с проблемами с кожей."Предыдущие исследования показали связь между стрессом и негативными кожными симптомами, но эти исследования основаны на результатах исследования небольшого количества молодых людей, без использовая стандартных инструментов», - сказала Гил Юсипович, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой дерматологии в Университете Темпла.Исследователи провели эксперимент с помощью анкетирования 5 000 студентов, в котором они сообщили об их эмоциональном состоянии и воспалении кожи. Респонденты были разделены на группы: низкое напряжение, умеренный стресс, и высокое напряжение.По сравнению с первой группой, группа, испытывающая сильнейший стресс чаще жаловались на кожный зуд (зуд кожи); алопецию (выпадение волос); перхоть или жирность кожи головы; гипергидроз (чрезмерная потливость); зудящую сыпь на руках; и трихотилломанию.Удивительно, что не было никакой связи между воспринимаемыми уровнями психологического стресса и наличием прыщей, бородавок и других высыпаний на лице.