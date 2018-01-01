Названы целебные свойства крапивы

В народной медицине листья крапивы называют мега-полезными.Крапиву раньше назвали одной из наиболее эффективных трав для лечения различных недугов. Такая слава этого растения тянется за ним по сей день, правда, современные люди редко используют листья крапивы в повседневной жизни, а зря.В крапиве содержатся дубильные вещества, каротиноиды, витамины С, К и группы В, органические кислоты, кремний, железо, медь, никель, марганец, бор, титан. Некоторые из составляющих компонентов данного растения очень редкие и поэтому крапива может конкурировать с другими травами по уровню полезности.Названы основные целебные свойства крапивных листьев:- останавливает кровь, потому ее часто используют наружно при незначительных царапинах и ранах и внутрь - чтобы остановить кровотечение;- обладает желчегонным свойством, что препятствует образованию камней в желчном пузыре и помогает эффективно сбрасывать лишний вес;- укрепляет волосы и делает их блестящими, если полоскать отваром из крапивы;- повышает защитные силы организма, ведь по наличию витамина С крапиве уступают лимоны и другие цитрусовые фрукты;- залечивает слизистые оболочки органов ЖКТ, в связи с чем медики советуют употреблять крапиву в составе салатов из свежих овощей с растительным маслом;- улучшает состав крови и препятствует развитию железодефицитной анемии;- нормализует липидный обмен;- снижает уровень глюкозы и "плохого" холестерина в крови;- лечит горло при ангине и других инфекционных заболеваниях, для этого нужно полоскать горло отваром из листьев и корня крапивы;- очищает печень и способствует ее регенерации;- оказывает профилактическое свойство на десна, если полоскать крапивным отваром рот;- в вареном виде отлично очищает кровь, а также оказывает поддержку сердцу и сосудам.К слову, молодая крапива является более насыщенной полезными веществами, а в мае как раз начинается ее сезон.