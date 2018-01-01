Названы целебные свойства крапивы
Крапиву раньше назвали одной из наиболее эффективных трав для лечения различных недугов. Такая слава этого растения тянется за ним по сей день, правда, современные люди редко используют листья крапивы в повседневной жизни, а зря.
В крапиве содержатся дубильные вещества, каротиноиды, витамины С, К и группы В, органические кислоты, кремний, железо, медь, никель, марганец, бор, титан. Некоторые из составляющих компонентов данного растения очень редкие и поэтому крапива может конкурировать с другими травами по уровню полезности.
Названы основные целебные свойства крапивных листьев:
- останавливает кровь, потому ее часто используют наружно при незначительных царапинах и ранах и внутрь - чтобы остановить кровотечение;
- обладает желчегонным свойством, что препятствует образованию камней в желчном пузыре и помогает эффективно сбрасывать лишний вес;
- укрепляет волосы и делает их блестящими, если полоскать отваром из крапивы;
- повышает защитные силы организма, ведь по наличию витамина С крапиве уступают лимоны и другие цитрусовые фрукты;
- залечивает слизистые оболочки органов ЖКТ, в связи с чем медики советуют употреблять крапиву в составе салатов из свежих овощей с растительным маслом;
- улучшает состав крови и препятствует развитию железодефицитной анемии;
- нормализует липидный обмен;
- снижает уровень глюкозы и "плохого" холестерина в крови;
- лечит горло при ангине и других инфекционных заболеваниях, для этого нужно полоскать горло отваром из листьев и корня крапивы;
- очищает печень и способствует ее регенерации;
- оказывает профилактическое свойство на десна, если полоскать крапивным отваром рот;
- в вареном виде отлично очищает кровь, а также оказывает поддержку сердцу и сосудам.
К слову, молодая крапива является более насыщенной полезными веществами, а в мае как раз начинается ее сезон.
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