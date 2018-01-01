Названы целебные свойства крапивы

В народной медицине листья крапивы называют мега-полезными.

Крапиву раньше назвали одной из наиболее эффективных трав для лечения различных недугов. Такая слава этого растения тянется за ним по сей день, правда, современные люди редко используют листья крапивы в повседневной жизни, а зря.

В крапиве содержатся дубильные вещества, каротиноиды, витамины С, К и группы В, органические кислоты, кремний, железо, медь, никель, марганец, бор, титан. Некоторые из составляющих компонентов данного растения очень редкие и поэтому крапива может конкурировать с другими травами по уровню полезности.

Названы основные целебные свойства крапивных листьев:

- останавливает кровь, потому ее часто используют наружно при незначительных царапинах и ранах и внутрь - чтобы остановить кровотечение;

- обладает желчегонным свойством, что препятствует образованию камней в желчном пузыре и помогает эффективно сбрасывать лишний вес;

- укрепляет волосы и делает их блестящими, если полоскать отваром из крапивы;

- повышает защитные силы организма, ведь по наличию витамина С крапиве уступают лимоны и другие цитрусовые фрукты;

- залечивает слизистые оболочки органов ЖКТ, в связи с чем медики советуют употреблять крапиву в составе салатов из свежих овощей с растительным маслом;

- улучшает состав крови и препятствует развитию железодефицитной анемии;

- нормализует липидный обмен;

- снижает уровень глюкозы и "плохого" холестерина в крови;

- лечит горло при ангине и других инфекционных заболеваниях, для этого нужно полоскать горло отваром из листьев и корня крапивы;

- очищает печень и способствует ее регенерации;

- оказывает профилактическое свойство на десна, если полоскать крапивным отваром рот;

- в вареном виде отлично очищает кровь, а также оказывает поддержку сердцу и сосудам.

К слову, молодая крапива является более насыщенной полезными веществами, а в мае как раз начинается ее сезон.
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