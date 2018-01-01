Стоматологи назвали главные причины развития кариеса

Медики объяснили, из-за чего разрушаются зубы.Чистить зубы дважды в день и полоскать рот после каждого приема пищи - это правило, как "дважды два", должны знать и соблюдать современные люди.Не все прислушиваются к рекомендациям стоматологов, а потому у 9 из 10 человек есть кариес и другие проблемы с зубами.Поход к стоматологу для подавляющего большинства людей - это нечто страшное, чего предпочитают избегать всеми правдами и неправдами, а на прием к врачу попадают исключительно с острой болью, когда зуб развалился и оголился нерв.Чтобы понимать, почему твердые ткани зубов начинают разрушаться, медики назвали главных провокаторов этого явления:Плохое питание. Если в вашем меню жареного мяса и сдобной выпечки больше, чем свежих фруктов и овощей, то в скором времени вы рискуете столкнуться с кариесом и не только.Хронические заболевания органов пищеварения тоже могут повлиять на состояние зубов. Также, стоматологи отмечают, что кариес развивается из-за соматических недугов.Когда организм пребывает в состоянии стресса. Кариес может образоваться после того, как человек голодал или сидел на жесткой диете, либо перенес операцию.Наследственный фактор тоже имеет место быть, но в данном случае врачи советуют быть более внимательным к своему здоровью и беречь зубы смолоду, особенно, если и у мамы и у папы были проблемы с зубами.Недостаточная или неправильная чистка зубов приводит к образованию зубных бляшек, от чего и развивается кариес.Отсутствие полоскания ротовой полости после приемов пищи - это то, почему на зубах скапливаются углеводные остатки, провоцирующие разрушение зубной эмали.Нарушение зубного ряда может стать причиной кариеса и пародонтоза, поэтому кривизну зубов или же неправильный прикус необходимо лечить сразу, а не тогда, когда появится время, деньги и так далее.Чтобы избежать появления проблем с зубами и злосчастного кариеса, который их разрушает, необходимо раз в полгода посещать стоматолога, ухаживать за ротовой полостью - чистить зубы утром и вечером, пользоваться зубной нитью, полоскать рот после еды, стараться употреблять больше свежих продуктов.