Всего 2 стакана вина снижают качество сна почти на 40%
Чрезмерное потребление алкоголя (две и более порции в сутки для женщин и три и более порции для мужчин) приводило к ухудшению качества сна на 39,2%. Умеренное – одна порция для женщины или две для мужчины – ухудшало сон почти на четверть (24%). Даже небольшое количество спиртного влияло на качество сна, хоть и ненамного – на 9,2%. Кроме того, выяснилось, что на молодых людей алкоголь воздействует сильнее, и они спят хуже в сравнении с людьми постарше. Соавтор исследования профессор Теро Миллимяки (Tero Myllym?ki) отметил, что молодые люди часто чувствуют себя неуязвимыми, но это не соответствует истине. Даже молодость и активность не спасает от вредного эффекта алкоголя.
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