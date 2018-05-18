Всего 2 стакана вина снижают качество сна почти на 40%

Один из самых распространенных мифов об алкоголе – это мнение, что он якобы помогает уснуть. На самом деле это не совсем так и даже совсем не так – возможно, вы уснете и быстрее, если выпьете, но вот качество сна будет значительно хуже, вы не выспитесь и будете чувствовать себя хуже, чем если бы не пили вовсе. Это в очередной раз доказали ученые из Технологического университета Тампере (Tampere University of Technology, Финляндия). Всего они оценили качество сна более четырех тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет, каждый из которых носил на руке датчик, снимающий показания о сердцебиении, в течение минимум двух суток. В одну из ночей участники употребляли алкоголь, в другую – оставались трезвыми. Частота сердцебиения является показателем того, насколько человек отдыхает. Показания фиксировались в течение первых трех часов сна.Чрезмерное потребление алкоголя (две и более порции в сутки для женщин и три и более порции для мужчин) приводило к ухудшению качества сна на 39,2%. Умеренное – одна порция для женщины или две для мужчины – ухудшало сон почти на четверть (24%). Даже небольшое количество спиртного влияло на качество сна, хоть и ненамного – на 9,2%. Кроме того, выяснилось, что на молодых людей алкоголь воздействует сильнее, и они спят хуже в сравнении с людьми постарше. Соавтор исследования профессор Теро Миллимяки (Tero Myllym?ki) отметил, что молодые люди часто чувствуют себя неуязвимыми, но это не соответствует истине. Даже молодость и активность не спасает от вредного эффекта алкоголя.