Как отбелить зубы в домашних условиях

Отбелить зубы в домашних условиях совсем не сложно, но многие способы оказываются небезопасными для эмали. Никакой тайны нет в том, что снаружи зубы покрыты, выполняющей функцию защиты, эмалью. И если ее повредить, то больно будет дать от питья, еды и втягивания воздуха через зубы.Зубы темнеют от постоянных воздействий внешней среды: курение, чай, кофе, красящие напитки (газировки, соки) и некоторые виды еды. Отсутствие гигиены также влияет на оттенок зубной эмали. Налет скапливается сначала у корня зуба, затем начинает медленно подниматься к его краю. В налете обитают болезнетворные бактерии, которые активно размножаются и разрушают эмаль. Нередко это приводит к появлению кариеса.Но стоит понимать, что если у вас на генетическом уровне заложен такой оттенок, то как бы вы не старались, темный тон эмали никуда не исчезнет. а излишние старания могут привести лишь к ее разрушению и проблемам с зубами в будущем.Отбеливать в домашних условиях можно при помощи народных и покупных средств. Но не берите сомнительные препараты в неизвестных местах. Иначе можете попрощаться со своими жемчужинками. Они начнут крошиться. А боль будет дикая. Народные же средства более щадящие. Но и ими нужно пользоваться с умом.Простой способ, основанный на механическом воздействии на скопившийся на эмали налет на влажную зубную щетку нанести небольшое количество пищевой соды. И этой щеточкой осторожно почистить зубы со всех сторон. Недостаточно очищать только с передней стороны, ведь с боков также полно желтого налета. У данного метода есть огромный минус — эмаль можно поцарапать, все-таки частички соды твердые. В некоторых случаях соду можно заменить мелкой солью. Но нельзя часто пользоваться этим способом. Не чаще раза в 10-14 дней. Иначе испортите зубную эмаль.Но это очень агрессивный метод. Перекись сама по себе очень активна. Если ее передержать или неправильно нанести, то от эмали ничего не останется. Достаточно протереть ватным диском, смоченным в перекиси, ваши зубки. Затем прополоскать хорошо рот простой водой, а после тщательно зубной щеткой и зубной пастой почистите свои 32 жемчужины. Как вариант, 25 капель перекиси добавить к стакану воду и этим раствором прополоскать ротовую полость. Только после этого чистой водой снова прополощите, чтобы не осталось следов перекиси. Не глотайте ни в коем случае. Выплевывайте. Полоскать можете несколько раз.Отличнейшее средство. Осветляет зубы практически моментально. Первым делом при помощи зубной щетки и пасты почистите свои зубки, прополощите рот водой. Конечно, можно и без чистки обойтись, но тогда и результат будет не такой заметный. После очищения пастой вы удалите большую часть налета и прочей грязи. А, значит, масло чайного дерева будет лучше «работать».На чистую щетку достаточно накапать 2-3 капли маслица, в течение пары минут тщательно во всех направлениях трите зубы. Слюну не глотайте, а сплевывайте! Кроме того обратите внимание на то, чтобы на этикетке было написано «100% эфирное масло», не 93 и даже не 99%. Из-за того, что масло чистое, оно должно использоваться только наружно. По окончанию процедуры хорошо полощите рот.Посмотритесь в зеркало. Заметили, как посветлели зубы? Даже такой способ должен использоваться не чаще раза в неделю. Раз в 3 дня можно полоскать водой с добавлением 1-2 капелек масла. Курс — всего месяц, потом еще месяц перерыва и вновь можно повторять. Помимо белизны вы убьете бактерий на зубах. Таким образом, вы будете профилактировать развитие кариеса.Все, что потребуется, одна таблеточка. Ее растолочь хорошенько, насыпать на зубную щетку и почистить зубы. Всего 4 раза за месяц (с периодичность раз в 7 дней) и вы не узнаете свою улыбку.Летом после того, как почистили зубы, натрите зубы мякотью клубники, оставьте на пару минут. Потом сполосните свои жемчужины. Хороший, безопасный и вкусный способ.«Химия» для отбеливания зубов в домашних условияхВ аптеке приобретается специальная капа и несколько тюбиков с составами. Один состав отбеливающий, второй — минеральный. Если вам предлагают без минерального, сотни раз подумайте. Эта химия не может благотворно сказаться на здоровье зубов. Многие жалуются, что спустя какое-то время зубы начинают рассыпаться, крошиться. Те отбеливающие составы, которые оснащены минеральной смесью, обладают меньшими разрушающими свойствами.Минералы немного укрепляют и восстанавливают зубы. Но все же стоит быть очень аккуратными и как можно реже обращаться к такому самостоятельному отбеливанию зубов в домашних условиях. Подробную методику читайте в аннотации к выбранному препарату. Каждый производитель рекомендует свое время выжидания.К тому же очень неудобно сидеть с широко раскрытым ртом долгое время, пока специальная лампа освещает капу с составом. Нельзя, чтобы отбеливающая смесь проглатывалась, попадала на слизистую или губы. Поэтому домашние народные средства безопаснее использовать. Если нужно отбелить зубы быстро и на несколько тонов, то обращайтесь к профессионалу-дантисту. Он проконтролирует время отбеливания, посоветует, как следить за зубами после отбеливания.Как рекомендация, ближайшие сутки воздержитесь от курения, а также еды и напитков, обладающих красящими свойствами.