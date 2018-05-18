Как отбелить зубы в домашних условиях
Зубы темнеют от постоянных воздействий внешней среды: курение, чай, кофе, красящие напитки (газировки, соки) и некоторые виды еды. Отсутствие гигиены также влияет на оттенок зубной эмали. Налет скапливается сначала у корня зуба, затем начинает медленно подниматься к его краю. В налете обитают болезнетворные бактерии, которые активно размножаются и разрушают эмаль. Нередко это приводит к появлению кариеса.
Но стоит понимать, что если у вас на генетическом уровне заложен такой оттенок, то как бы вы не старались, темный тон эмали никуда не исчезнет. а излишние старания могут привести лишь к ее разрушению и проблемам с зубами в будущем.
Отбеливать в домашних условиях можно при помощи народных и покупных средств. Но не берите сомнительные препараты в неизвестных местах. Иначе можете попрощаться со своими жемчужинками. Они начнут крошиться. А боль будет дикая. Народные же средства более щадящие. Но и ими нужно пользоваться с умом.
Народные средства для отбеливания зубов дома
1. Сода. Простой способ, основанный на механическом воздействии на скопившийся на эмали налет на влажную зубную щетку нанести небольшое количество пищевой соды. И этой щеточкой осторожно почистить зубы со всех сторон. Недостаточно очищать только с передней стороны, ведь с боков также полно желтого налета. У данного метода есть огромный минус — эмаль можно поцарапать, все-таки частички соды твердые. В некоторых случаях соду можно заменить мелкой солью. Но нельзя часто пользоваться этим способом. Не чаще раза в 10-14 дней. Иначе испортите зубную эмаль.
2. Кто-то пользуется перекисью водорода (3% раствор). Но это очень агрессивный метод. Перекись сама по себе очень активна. Если ее передержать или неправильно нанести, то от эмали ничего не останется. Достаточно протереть ватным диском, смоченным в перекиси, ваши зубки. Затем прополоскать хорошо рот простой водой, а после тщательно зубной щеткой и зубной пастой почистите свои 32 жемчужины. Как вариант, 25 капель перекиси добавить к стакану воду и этим раствором прополоскать ротовую полость. Только после этого чистой водой снова прополощите, чтобы не осталось следов перекиси. Не глотайте ни в коем случае. Выплевывайте. Полоскать можете несколько раз.
3. Эфирное масло чайного дерева. Отличнейшее средство. Осветляет зубы практически моментально. Первым делом при помощи зубной щетки и пасты почистите свои зубки, прополощите рот водой. Конечно, можно и без чистки обойтись, но тогда и результат будет не такой заметный. После очищения пастой вы удалите большую часть налета и прочей грязи. А, значит, масло чайного дерева будет лучше «работать».
На чистую щетку достаточно накапать 2-3 капли маслица, в течение пары минут тщательно во всех направлениях трите зубы. Слюну не глотайте, а сплевывайте! Кроме того обратите внимание на то, чтобы на этикетке было написано «100% эфирное масло», не 93 и даже не 99%. Из-за того, что масло чистое, оно должно использоваться только наружно. По окончанию процедуры хорошо полощите рот.
Посмотритесь в зеркало. Заметили, как посветлели зубы? Даже такой способ должен использоваться не чаще раза в неделю. Раз в 3 дня можно полоскать водой с добавлением 1-2 капелек масла. Курс — всего месяц, потом еще месяц перерыва и вновь можно повторять. Помимо белизны вы убьете бактерий на зубах. Таким образом, вы будете профилактировать развитие кариеса.
4. Уголь активированный прекрасно помогает отбелить зубы в домашних условиях. Все, что потребуется, одна таблеточка. Ее растолочь хорошенько, насыпать на зубную щетку и почистить зубы. Всего 4 раза за месяц (с периодичность раз в 7 дней) и вы не узнаете свою улыбку.
5. Клубника. Летом после того, как почистили зубы, натрите зубы мякотью клубники, оставьте на пару минут. Потом сполосните свои жемчужины. Хороший, безопасный и вкусный способ.
«Химия» для отбеливания зубов в домашних условиях
В аптеке приобретается специальная капа и несколько тюбиков с составами. Один состав отбеливающий, второй — минеральный. Если вам предлагают без минерального, сотни раз подумайте. Эта химия не может благотворно сказаться на здоровье зубов. Многие жалуются, что спустя какое-то время зубы начинают рассыпаться, крошиться. Те отбеливающие составы, которые оснащены минеральной смесью, обладают меньшими разрушающими свойствами.
Минералы немного укрепляют и восстанавливают зубы. Но все же стоит быть очень аккуратными и как можно реже обращаться к такому самостоятельному отбеливанию зубов в домашних условиях. Подробную методику читайте в аннотации к выбранному препарату. Каждый производитель рекомендует свое время выжидания.
К тому же очень неудобно сидеть с широко раскрытым ртом долгое время, пока специальная лампа освещает капу с составом. Нельзя, чтобы отбеливающая смесь проглатывалась, попадала на слизистую или губы. Поэтому домашние народные средства безопаснее использовать. Если нужно отбелить зубы быстро и на несколько тонов, то обращайтесь к профессионалу-дантисту. Он проконтролирует время отбеливания, посоветует, как следить за зубами после отбеливания.
Как рекомендация, ближайшие сутки воздержитесь от курения, а также еды и напитков, обладающих красящими свойствами.
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