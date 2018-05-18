Шумы в сердце: когда стоит переживать?

Если повреждение вызвано дегенеративным состоянием, шум в сердце может усилиться с течением времени и вызвать другие более серьезные заболевания.Сердце - это важноТвое сердце-это то, что поддерживает твою жизнь. Даже если ваш мозг больше не функционирует, скажем, из-за тяжелой травмы головы, ваше сердце может продолжать накачивать кровь и непрерывно поддерживать ваше тело в живом состоянии. Мы все слышали о подобных случаях. Сердце несет прямую ответственность за перекачивание крови, полной кислорода, по всему телу. Это все, что оно делает. Поэтому, когда что-то не так с сердцем, то каждая система в вашем теле страдает из-за недостатка питательных веществ и кислорода. Человеческое сердце имеет четыре камеры. Кровь перекачивается по венам в правую верхнюю камеру сердца, называемую правым предсердием. Далее проникает сквозь митральный клапан в правый желудочек. Из правого желудочка кровь проникает через трехстворчатый клапан в легкие для насыщения кислородом. Возвращаясь из легких, обогащенная кислородом кровь поступает в левое предсердие, затем проходит через легочный клапан в левый желудочек, далее сквозь аортальный клапан во все тело.Нарушения в работе сердцаЕсли какой-либо из этих клапанов не функционируют правильно,то ваш врач это слышит, когда он прослушивает стетоскопом вашу грудь. Если ваш врач говорит вам, что он слышит шум в сердце, немедленно попросите его направить вас к кардиологу, чтобы определить, является ли этот шум, так называемым невинным, или если есть более серьезная проблема, и структура вашего сердца каким-то образом повреждена. Наиболее распространенным тестом, выполняемым кардиологом, является ЭКГ или электрокардиограмма. ЭКГ показывает кардиологу, что происходит с биоэлектрической стороны с вашим сердцем, и есть ли какие-либо аномалии. Затем кардиолог может попросить вас сделать стресс-тест. Это тест, где вы подключаетесь к мониторам, а затем делаете несколько упражнений или ходите по беговой дорожке, чтобы увидеть, какие виды изменений накладываются на ваше сердце, и если оно отрицательно реагирует на упражнения.Чем может помочь кардиолог?Ваш кардиолог может также заказать анализы крови, УЗИ и рентген грудной клетки, чтобы определить любые проблемы с сердцем. Кардиолог не просто отвечает за отслеживание того, как работает сердце, кстати, он отвечает за всю сердечно-сосудистую систему, включая все вены и артерии. Кардиолог рассмотрит вашу историю болезни и определит конкретные симптомы, которые у вас проявляются. Затем он снова будет слушать ваше сердце своим стетоскопом, чтобы услышать любые этапы сердечного шума или другие аномальные звуки сердца (расщепленные тоны, акцент тонов и другие варианты), которые могут заставить его заказать любой из этих более углубленных вариантов исследования. Ранее ученые рассказали, чем грозит шум в ушах.