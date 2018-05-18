Врачи, косметологи и диетологи утверждают, что мы должны пить много воды. Друзья и знакомые, мечтающие скинуть лишний вес, убеждают, что лучший способ похудеть – это пить воду, так как она заполняет желудок и заглушает чувство голода. Вода отвечает за нормальное функционирование всех внутренних органов, терморегуляцию, состояние кожи и волос, выводит шлаки из организма. Так сколько же надо пить воды в день?Сколько нужно пить воды?Существует мнение, причем звучит оно из уст очень компетентных специалистов, что человеку необходимо 2,5 литра чистой воды в день, не считая фруктов, супов, чая, компотов. Трудно сказать, кто является автором этой теории. Но для того, чтобы понять, правдива она или нет, достаточно вспомнить о природе и ее законах, которые мы не принимаем во внимание.Ведь животные пьют воду только когда испытывают жажду, а растение «потребляет» ровно то количество воды, которое ему необходимо, а излишек его может погубить. Некоторые диетологи пугают нас серьезными последствиями обезвоживания, если мы не будем выпивать всю суточную норму. Но уже доказано, что мы начинаем испытывать сильную жажду, когда теряем всего 2% от общего объема жидкости в нашем организме. И в этом случае человек незамедлительно побежит за стаканом воды. Довести себя сознательно до критического состояния обезвоживания практически невозможно.Что важно знать при употреблении воды?При потреблении воды необходимо принимать во внимание количество всей той жидкости, которая поступает в наш организм с едой и другими напитками. Наш организм работает как сложнейшая химическая лаборатория и расщепляет все на простые ферменты, выделяя воду из всего, что мы съедаем. Например, различные фрукты содержат от 81% до 95% воды, картофель – не менее 75%, а мясо – от 65% до 75%.Нужно помнить, что чрезмерное потребление жидкости приводит к нагрузке почек, мочевыделительной системы, повышает артериальное давление. Ученые одного из голландских научных институтов проводили исследование 120000 человек в течение 10 лет и пришли к выводу, что обильное потребление воды не влияет на продолжительность жизни и ее качество.Конечно, существуют отдельные моменты, когда необходимо пить больше воды, чем обычно. Но организм сам даст сигнал об этом. Ведь нам всегда хочется много пить, когда на улице жарко, при физических нагрузках или когда у нас температура.Таким образом, можно сделать вывод: вода – необходимый источник жизни и энергии, а в каком количестве ее пить – каждый человек должен решать, исходя из сиюминутных потребностей своего организма и своих привычек.