Названы пищевые привычки, убивающие здоровье

Отравления, инфекции и другие серьезные проблемы со здоровьем, - всего этого можно избежать, если не иметь подобных привычек.Научные эксперты составили перечень пищевых привычек, которые особенно сильно повышают риск стать жертвой какого-нибудь тяжелого заболевания.В этот список вошли:Контакт с сырым мясом. По словам специалистов, сырое мясо (и рыба) может содержать сверхбольшое количество бактерий, способных вызывать пищевое отравление. В холодильнике мясо не должно соприкасаться с другими продуктами. Кроме того мясо без видимых следов грязи не нуждается в мытье, уверяют эксперты: его помывка лишь способствует распространению микробов вместе с брызгами воды.Проба испорченной еды. Если какая-то пища вызывает сомнения в своей свежести, то ее и не стоит пробовать на вкус, подчеркивают инфекционисты.Разморозка. Эксперты считают неправильным размораживание продуктов при комнатной температуре - лучше в холодильнике или микроволновке.Употребление сырого теста. Сырое тесто не нужно пробовать, например, потому что в нем могут присутствовать сырые яйца, которые часто оказываются источником вредоносных бактерий. Да и в муке тоже могут находиться микроорганизмы, способствующие отравлению.Остужение пищи. Не оставляйте еду до полного остывания вне холодильника, дают совет специалисты: это увеличивает риск размножения патогенных бактерий. Убирать в холодильник не до конца остывшую пищу не страшно!