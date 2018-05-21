Медики назвали распространенные ошибки во время застолья

Не стоит смешивать разные виды алкоголя.Кандидат медицинских наук Анатолий Печень рассказал, что украинцы часто допускают ошибки во время застолья, которые влияют на здоровье человека.По статистике, каждый украинец ежегодно употребляет около 8-9 литров спиртного.Одной из самых распространенных ошибок во время празднования является то, что люди выпивают на голодный желудок.Врач отметил, что не стоит смешивать разные виды алкоголя, это только ухудшит ситуацию, не стоит также повышать или понижать градус.Не рекомендуется заедать алкоголь жареной или жирной пищей, ведь это усложнит процесс переработки этанола. Не употребляйте острые продукты, сладости, особенно шоколад, который в сочетании блокирует работу поджелудочной железы, что вызовет панкреатит.