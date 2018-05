Потеть — это нормально, и вот почему

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В обществе, управляемом поверхностной модой и обсессивно-компульсивной чистоплотностью, пот часто воспринимается как что-то совершенно ужасающее. Пот, безусловно, может быть немного смущающим, особенно если вы на работе, в общественном месте или на приятном романтическом ужине. Но многие люди не понимают, что способность потеть — это абсолютно нормальная, здоровая и жизненно важная часть правильно функционирующего организма.Эти пятна пота, которые появляются и появляются под мышками на вашей рабочей рубашке или на красивой новой футболку, существуют по очень веской причине. Верите вы или нет, но наши тела выделяют в среднем по литру пота каждый день. И это помогает не только с естественным охлаждением, но и с выполнением ряда других жизненных функций. Стоит ли подвергать остракизму такую естественную и обыденную вещь? Если вы еще сомневаетесь, «Умная» собрала шест причин, по которым пот это не только не противно, но и хорошо для вас.1. ДетоксикацияЕсли бы нужно было выбрать всего одну причину, почему каждый человек должен потеть — то ей стала бы детоксикация. Ведь потоотделение является наиболее эффективным методом удаления токсинов из организма.Потоотделение очищает ваш организм от широкого спектра «загрязнителей», включая спирт, холестерин и некоторые виды солей. Пот — это трубопровод, по которому вредные вещества удаляются из тела.Исследование, опубликованное в журнале Archives of Environmental and Contamination Toxicology, выяснило, что многие токсичные соединения, обнаруженные в поту, не обнаруживаются даже в анализах крови. А это означает, что спектр химических веществ выводящихся через кожу может быть еще шире и важнее, чем считалось ранее.2. ИсцелениеИсследователи только начинают разбираться в том, какую роль играют наши потовые железы в заживлении ран, царапин и других поверхностных ссадин. Миллионы потовых желез, расположенных на нашей коже, могут принимать клетки, которые являются критическим элементом заживления и закрытия ран. В исследовании 2012 года, опубликованном в журнале Journal Cell, рассказывается об обнаруженных потовых железах, содержащих четыре разных разновидности популяций взрослых стволовых клеток. Эти стволовые клетки «проявляют различные регенеративные способности и остаются унипотентными при лечении эпидермальных, миоэпителиальных и люменальных повреждений». Это очень важно, когда речь идет о порезах, царапинах и прочих мелких ранках.3. Профилактика камней в почкахИсследования показывают, что потоотделение связано и с вашими почками. Этот процесс позволяет вашему телу удалять излишки соли из крови, сохраняя при этом кальций, с которым связано состояние ваших костей. В процессе потоотделения регулируется накопление натрия и кальция в моче, которое в противном случае может привести к развитию камней в почках.Тем не менее, важно помнить, что важно пить много воды — потому что, когда вы потеете больше, вы теряете жидкости, которые в противном случае выходили бы из вашего тела через мочу. Из-за этого может повыситься содержания кальция и солей в вашей моче, а это способствует камням в почках.4. Антибиотический эффектЗабудьте о антибактериальной или антибиотической мази в вашей аптечке — об этом уже побеспокоились ваши потовые железы! Когда на вашей коже появляются ранки, царапины, укусы насекомых — что угодно, чтопронизывает поверхность кожи, ваши потовые железы выделяют богатую антибиотиками сыворотку. Эта секреция — очень эффективный механизм вашего тела для уничтожения патогенов, которые в противном случае могли бы вызвать внутреннюю инфекцию.В исследовании 2001 года, опубликованном в Journal of Nature Immunology, было обнаружено, что дермидин, мощный противомикробный пептид, «специфически и конститутивно выделяется в потовых железах, секретируется в поту и переносится на эпидермальную поверхность».Это означает, что ваши потовые железы являются единственной частью вашего тела, производящей это важное антибиотическое средство, которое используется для защиты вашей кожи от инфекции.5. Гормоны удовольствияВ эту причину особенно сложно поверить, но тем не менее она актуальна. Наука снова и снова доказывает, что физические упражнения делают вас счастливыми. Нагрузка запускает выброс эндорфинов в вашем мозгу — гормонов, связанных с удовольствием, которые повышают ваше настроение.Тем не менее, помимо этого взаимодействия с эндорфином, потоотделение может фактически влиять на высвобождение этих «хороших» гормонов. Когда ваше тело нагревается до такой степени, что ему нужно потеть, оно задействует определенные чувствительные к температуре нейроны в вашем мозгу, которые могут положительно повлиять на ваше настроение.Чем больше вы тренируетесь, тем больше вы потеете. И чем больше вы потеете, тем счастливее вы! Все просто. Главное — не переусердствуйте на фронте упражнений.А теперь взгляните на эти причины и подумайте — стоит ли действительно переживать о том, что подумают о вас другие, если у пота столько важных и полезных качеств? Здесь нечего стесняться — ведь все мы потеем!