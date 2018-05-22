Названы главные ошибки тех, кто готовит салаты

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Далеко не всегда салаты помогают сбросить лишний вес, хотя и кажутся на первый взгляд исключительно диетической пищей. По словам диетологов, многие люди вообще не задумываются над тем, что в приготовлении салатов они допускают какие-то ошибки.Общей распространенной ошибкой таких любителей салатов, по мнению специалистов, является чрезмерное добавление различных соусов и заправок, содержащих калории и жир.«К примеру, в двух столовых ложках сырного соуса, который типичен для ресторанов быстрого питания, содержится 228 калорий и 23 грамма жира», - рассекретили диетологи.Тем не менее, жир в салате, где много овощей, должен присутствовать – его наличие способствует усвоению полезных человеческому организму нутриентов растительного происхождения. Врачи посоветовали использовать для заправки оливковое масло, добавлять в салаты сыр.По их мнению, самый актуальный для салатов сыр - это фета: в нем много белка, витаминов, минералов и не так много жира, как в желтых сырах. Также очень полезно использовать для заправки салатов лимонный сок или яблочный уксус.Диетологи категорически против добавления в салаты колбасы, не приветствуют и употребления жареных или маринованных овощей. Лучшим компонентом салата они считают здоровый источник белка - бобовые, яйца, курицу, рыбу.