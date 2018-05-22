Эти продукты могут навредить мужскому здоровью

Медики настоятельно рекомендуют отказаться от некоторых продуктов.После 40 лет с каждым годом в организме мужчины снижается уровень тестостерона, что существенно влияет на его потенцию.Остановить процесс естественного старения можно, но для этого следует ухаживать за собой и следить за своим здоровьем.Сбалансированное питание, умеренные ежедневные физические нагрузки, отсутствие вредных привычек и стрессов в жизни мужчины может посодействовать тому, чтобы он был красивым, сильным и здоровым в зрелом и пожилом возрасте.Медики указали на продукты, которые способны нанести урон мужскому здоровью:- пиво;- кофеинсодержащие напитки;- сладкая выпечка;- копчености;- колбаса, сосиски, сардельки;- сильно соленые продукты;- магазинные соусы;- чипсы, орешки, сухарики, сушеная рыба и морепродукты в упаковке;- жирное жареное мясо.Безусловно, некоторые из этих продуктов присутствуют практически у каждого мужчины в рационе. Причем, не только у холостяков, которые редко задумываются о питании, но и у тех, кто состоит в браке.Особенной популярностью пользуются пиво с солеными и ароматными закусками, в которых канцерогенов, соли и жиров так много, что в организме происходят непоправимые изменения.Все продукты из списка являются провокаторами гормонального дисбаланса в мужском организме и недостаточного производства тестостерона, благодаря подобному питанию проблемы с потенцией появятся намного раньше, чем вы могли бы ожидать.Если отказаться от перечисленных выше продуктов не получается, то хотя бы нужно употреблять их как можно реже.