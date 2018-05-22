Эти продукты могут навредить мужскому здоровью
После 40 лет с каждым годом в организме мужчины снижается уровень тестостерона, что существенно влияет на его потенцию.
Остановить процесс естественного старения можно, но для этого следует ухаживать за собой и следить за своим здоровьем.
Сбалансированное питание, умеренные ежедневные физические нагрузки, отсутствие вредных привычек и стрессов в жизни мужчины может посодействовать тому, чтобы он был красивым, сильным и здоровым в зрелом и пожилом возрасте.
Медики указали на продукты, которые способны нанести урон мужскому здоровью:
- пиво;
- кофеинсодержащие напитки;
- сладкая выпечка;
- копчености;
- колбаса, сосиски, сардельки;
- сильно соленые продукты;
- магазинные соусы;
- чипсы, орешки, сухарики, сушеная рыба и морепродукты в упаковке;
- жирное жареное мясо.
Безусловно, некоторые из этих продуктов присутствуют практически у каждого мужчины в рационе. Причем, не только у холостяков, которые редко задумываются о питании, но и у тех, кто состоит в браке.
Особенной популярностью пользуются пиво с солеными и ароматными закусками, в которых канцерогенов, соли и жиров так много, что в организме происходят непоправимые изменения.
Все продукты из списка являются провокаторами гормонального дисбаланса в мужском организме и недостаточного производства тестостерона, благодаря подобному питанию проблемы с потенцией появятся намного раньше, чем вы могли бы ожидать.
Если отказаться от перечисленных выше продуктов не получается, то хотя бы нужно употреблять их как можно реже.
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