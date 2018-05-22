Стоматологи назвали лучшие продукты для здоровья зубов

Апельсин реально может заменить зубную пасту. Ученые нашли простое решение чистки зубов, когда под рукой нет зубной щетки и пасты.Канадские стоматологи из университета Торонто провели исследования, в ходе которых выяснили, какие продукты могут помочь поддерживать гигиену ротовой полости, передает 7mednews.По их словам, эффективно помогут очистить рот от остатков пищи яблоки, которые содержат большое количество воды и полезных веществ. А из-за своей структуры этот фрукт поможет подлечить десны.Свойства яблок укрепляют их и борются с бактериями, которые вызывают кариес. Особенно полезными для зубов будут зеленые сорта яблок.Клубника также помогает защищать зубы от кариеса. А яблочная кислота ягоды очищает зубы и предотвращает их разрушение.Брокколи богата клетчаткой и имеет полезные вещества, которые помогают уменьшить воспаление десен и защитить эмаль.Защитить зубную эмаль поможет богатый белком, кальцием и фосфатом сыр. Он еще и укрепляет десны, костную систему и предотвращает распространение кариеса.Стоматологи отмечают, апельсин реально может заменить зубную пасту. А все благодаря пектиновой, лимонной и аскорбиновой кислотам, которые помогают бороться с кариесом.