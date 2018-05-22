5 вредных привычек, от которых нужно избавиться:

Практически у каждого человека есть вредная привычка, но не любой может признать ее наличие у себя. Многие люди считают, что то, что они делают — это правильно, оказываясь понимать, что пить алкоголь, крепкий кофе без меры, курить кальян либо сигареты, неправильно питаться, недостаточно спать, не давать достаточной физической нагрузки телу — это плохо. Подобное невнимательное отношение к своему здоровью пагубно сказывается на здоровье, внешности, психике и энергетики человека. Выделим 5 самых основных привычек, от которых нужно во что бы то ни стало избавиться.Начав курить, человек часто считает, что в этом действии нет ничего ужасного — как только он пожелает, он сможет легко бросить эту привычку. Однако в дальнейшем отказаться от сигареты становится очень сложно. Курение — это одна из самых распространённых негативных привычек, с которой не могут справиться миллионы людей по всему земному шару. Эта привычка вредна не только для курильщиков, но и для тех людей, которые не курят сами, но вынуждены вдыхать сигаретный дым.Многие люди пользуются алкоголем, чтобы снять стресс. Но злоупотребление этим напитком вредно, причем чем старше человек, тем будет сложнее ему избавиться от устоявшейся привычки употреблять алкоголь по любому поводу. Со временем алкогольные напитки начинают наносить серьезный урон здоровью. С этим соглашаются как медики, так и парапсихологии или эзотерики.Иммунитет из-за неумеренного потребления алкоголя значительно падает, этот факт провоцирует возникновение всё новых болезней, с которыми человек уже не может справляться.Если вы из тех людей, которые любят натощак выкурить сигарету, запивая крепким кофе и заедая жирной жареной картошкой, то со временем у вас появится множество проблем со здоровьем, в число которых могут входить сахарный диабет, проблемы сердечно-сосудистой системы, инсульт и набор лишнего веса. Гораздо лучше потратить время с утра, чтобы сварить овсянку на завтрак, а вечером не заедать свой голод бутербродом, а приготовить полезный ужин.О теме наркотической зависимости говорят немало. Это не просто вредная привычка, но ужасная и неизлечимая зависимость. Сколько стоит только один раз попробовать наркотики, чтобы навсегда разрушить свою здоровье, психику, лишиться своей красоты и молодости.Обратите внимание на то, сколько времени вы уделяете сидению за компьютером либо с планшетом кроме своей работы. Бывает, что вы посещаете страницу в социальной сети всего лишь на минуту, а потом через несколько часов обнаруживаете, что все это время потратили зря, занимаясь непонятно чем. Интернет затягивает настолько сильно, что часто может значительно снизить эффективность работы.Если же человек ненормированно работает, находясь перед компьютером, у него могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, головным мозгом, позвоночником и со зрением.Для начала нужно осознать, что ваши негативные привычки действительно приносят вам серьезный вред. Если человек уверен в том, что пить алкоголь каждый день— это хорошо и полезно для здоровья, то избавиться от такой привычки ему будет практически невозможно. Возможно, стоит поработать со специалистом, который поможет избавиться от проблемы.Дальше нужно попытаться заполнить пустоту, которая образуется после изъятия из жизни старой привычки. Можно подыскать себе целую массу интересных занятий, например, начать ходить в фитнес-клуб либо заниматься физическими упражнениями в парке, записаться в кружок рисования, завести свой блог. Первоначально будет сложно, но через неделю—другую вы заметите, что тяга к вредным привычкам станет значительно слабее.Постарайтесь изменить свое окружение. Если в вашей компании принято постоянно напиваться, курить и есть вредную пищу, то окончательно избавиться от этих привычек вам не удастся. Не задумываясь, постарайтесь изменить свой круг общения, так как придерживаться своего нового образа жизни среди таких друзей вам будет гораздо сложнее.Постарайтесь найти своих единомышленников. Это легко сделать с помощью социальных сетей. В них есть специальные группы, в которых собираются люди, придерживающиеся здорового образа жизни.