10 вещей, которые вам нужно знать про эстетическую медицину

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Прежде чем решиться на первую эстетическую операцию или процедуру, прочитайте 10 вещей, которые вам обязательно нужно знать.Знаете ли вы, что врачи в сфере эстетической медицины из Италии подготовили для своих пациентов набор правил, которыми они должны руководствоваться, чтобы последствия посещения косметических кабинетов были максимально безопасными и разумными.Общество эстетической медицины и борьбы с возрастом (Anti-Aging) подготовило 10 критериев, которые помогут нашим женщинам принимать обоснованные решения.Обязательно прочитайте следующие рекомендации:1. Тщательно изучите информацию о враче, услугами которого вы собираетесь воспользоваться. Если о враче не свидетельствует реклама, СМИ или агрессивная самореклама — это минус.2. Требуйте точную информацию о предлагаемых методах лечения или процедурах. Эстетическая медицина — это, прежде всего, медицина, и здесь также действуют её правила — частота визитов, обследование, диагностика и терапия. Врач должен чётко объяснить преимущества и возможные осложнения лечения.3. Используйте сертифицированные услуги клиники. Убедитесь, что учреждение и его сотрудники должным образом подготовлены к практике эстетической медицины — сколько лет предоставляются услуги, какова репутация клиники, какие отзывы имеет персонал и лица, уполномоченные для проведения процедур.4. Помните — лучше предотвратить, чем лечить. Всегда смотрите на себя в перспективе возраста. Во многих случаях вы можете замедлить ускоренное старение и его последствия, включая эстетические недомогания.5. Анализируйте и оценивайте все возможности. Ознакомьтесь со всеми терапевтическими свойствами и воздействием на организм. Выбирайте те процедуры, которые более безопасны — пусть, менее эффективны — где есть шанс «отступления и адаптации» в зависимости от ситуации.6. Откажитесь от чудо-рецептов: «красота быстро и как пожелаете». Не доверяйте «волшебникам красоты», в том числе тем, у кого есть звание врача, который обещает улучшить все быстро, легко и приятно. Не требуйте «больше, больше и лучше» и не доверяйте тем, кто это гарантирует.7. Узнайте, что и как используется в терапии или коррекции. Вы должны знать, какие препараты и средства использовал врач во время процедуры.8. Рассматривайте терапию и эстетические процедуры с полной серьезностью. Эффект процедуры никогда на 100% не предрешён. Дайте себе время подумать, прежде чем принимать окончательное решение.9. Точно объясните врачу эффекты, которые вы ожидаете от лечения. Подробно расскажите о своих ожиданиях от процедуры. Поинтересуйтесь, насколько они осуществимы.10. Не требуйте, чтобы эффектом лечения было уподобление кому-то, кого вы считаете идеалом красоты. Подумайте о возможностях и предрасположенности вашего организма. Не пытайтесь быть похожими на людей из журналов и экранов. То, что вы там видите, часто отличается от реальности. Помните! Врач эстетической медицины не является чудотворцем. Не ожидайте, что движением волшебной палочки он изменит ваш образ. Эстетические процедуры должны рассматриваться скорее как дополнение, которое может помочь решить вашу эстетическую проблему, требующую медицинского вмешательства.