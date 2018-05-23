Периодическое голодание повышает риск диабета
Специалисты провели исследование на крысах. Исследователи хотели выяснить, образуются ли при периодическом голодании опасные свободные радикалы. В ходе эксперимента здоровые взрослые крысы голодали через день в течение трех месяцев. Ученые оценивали чувствительность грызунов к инсулину.
Исследование показало: хотя масса тела крыс и объем потребляемой пищи уменьшились, жировых отложений в области живота стало больше. Кроме того, пострадали клетки поджелудочной железы. В них выросли уровни свободных радикалов и маркеров устойчивости к инсулину. Так, судя по всему, из-за подобных диет может развиться диабет 2-го типа.
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