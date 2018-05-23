Периодическое голодание повышает риск диабета

Ученые из Университета Сан-Паулу обнаружили, что диеты, подразумевающие периодическое голодание, связаны с серьезными негативными последствиями для здоровья. Поэтому людям, планирующим сбрасывать вес таким образом, стоит хорошо обдумать свое решение.Специалисты провели исследование на крысах. Исследователи хотели выяснить, образуются ли при периодическом голодании опасные свободные радикалы. В ходе эксперимента здоровые взрослые крысы голодали через день в течение трех месяцев. Ученые оценивали чувствительность грызунов к инсулину.Исследование показало: хотя масса тела крыс и объем потребляемой пищи уменьшились, жировых отложений в области живота стало больше. Кроме того, пострадали клетки поджелудочной железы. В них выросли уровни свободных радикалов и маркеров устойчивости к инсулину. Так, судя по всему, из-за подобных диет может развиться диабет 2-го типа.