Люди, живущие в сельской местности, в восемь раз счастливее жителей крупных городов

Ученые из Университета Макгилла и Ванкуверской школы экономики проанализировали данные 400000 человек. Специалисты оценивали уровень счастья. Исследователи обнаружили: жители сельской местности были намного больше довольны своей жизнью, чем те, кто жил в городах.В целом уровень счастья варьировался между 7,04 и 8,94. Всего у 5% участников он оказался меньше 5 из 10. В городах зарплата и уровень образования были выше, а уровень безработицы - ниже. Однако люди, живущие там, оказались примерно на 800% меньше удовлетворены своей жизнью по сравнению с людьми, которые жили в сельской местности.По мнению специалистов, дело в том, что у жителей городов нет постоянного контакта с семьей и друзьями. Кроме того, они тратят на жилье минимум на 30% больше. Это может быть причиной стресса. К тому же, жители городов реже чувствуют себя в безопасности.