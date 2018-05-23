Компонент зубной пасты поможет победить опасную болезнь

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Сотрудники Мичиганского университета обнаружили, что комбинация триклозана (соединения, обладающего антибактериальным и противогрибковым эффектом) и антибиотика тобрамицина убивает до 99,9% биопленок, защищающих бактерии Pseudomonas aeruginosa. Эти бактерии заселяют легкие при кистозном фиброзе (муковисцедозе). Триклозан добавляют в мыло, зубную пасту и другие изделия.Кистозный фиброз - наследственное заболевание, которое характеризуется поражением желез внешней секреции и тяжелыми нарушениями работы органов дыхания. При данной болезни в легких накапливается слизь. Она является идеальной средой обитания для бактерий. Убить бактерии сложно, так как они находятся под защитой особого барьера - биопленки. Поэтому болезнь процветает даже при лечении антибиотиками. Специалисты давно ищут способы уничтожения биопленок.Для нового исследования ученые вырастили 6000 биопленок в чашках Петри. Затем в чашки добавляли тобрамицин вместе с другими соединениями. 25 соединений были эффективны, но триклозан выделялся среди остальных. Комбинация триклозана и тобрамицина лучше всего справлялась с биопленками. Тобрамицин используется для лечения кистозного фиброза, но один он, как правило, не очищает легкие от инфекции.