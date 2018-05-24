Долгий сон на выходных может компенсировать недосып
Группа шведских биологов проанализировала данные о здоровье 48 тысяч взрослых людей, собранные в период с 1984 по 1997 год, для другого исследования, обратив особое внимание на продолжительность сна и распределение недосыпа по дням недели. Короткий (меньше пяти часов) сон ученые соотнесли с ранней смертностью, но только для тех людей, которые не компенсировали недосып в будни восемью-девятью часами здорового сна в выходные. Важно отметить, что речь идет о людях в возрасте до 65 лет. Ученые осторожно предполагают, что долгий сон в выходные дни некоторым образом компенсирует ущерб, нанесенный организму недостатком сна в течение рабочей недели.
Выводы шведских ученых противоречат данным других исследований; так, в 2015 году специалисты из университета Питтсбурга (Пенсильвания) опубликовали в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism статью, в которой приводили данные о физиологических показателях участников исследования; давление, уровень холестерина и другие важные показатели оказались хуже у тех, кто отсыпался на выходных, и лучше - у тех, кто все семь ночей спал положенные семь-восемь часов. Однако американские ученые не сравнивали продолжительность жизни, а шведские не измеряли давление и состав крови участников.
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